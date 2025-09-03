Apple MacBook Air 15” con chip M4 arriva a un prezzo mai visto: 1.298,99€ invece di 1.549€, con un risparmio di 250€ rispetto al prezzo di listino. Per i clienti Prime Student, il risparmio diventa ancora più interessante grazie a un ulteriore sconto di 50€, portando il prezzo finale a soli 1.248,99€. Una configurazione con 16GB di memoria unificata e 256GB di storage SSD che rappresenta il punto di ingresso ideale nel mondo dei MacBook di ultima generazione. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo modello e perché l’offerta attuale merita attenzione.

Apple Macbook Air 15” M4: specifiche tecniche e prestazioni da primato

Apple MacBook Air 15” con chip M4 ridefinisce gli standard di performance ed efficienza energetica nella categoria dei laptop premium. Il cuore pulsante è il processore Apple M4 con CPU 10-core e GPU 10-core, un’architettura che garantisce prestazioni superiori rispetto alla generazione precedente mantenendo consumi energetici ottimizzati.

Il display Liquid Retina da 15,3 pollici con risoluzione 2880 x 1864 pixel e luminosità di 500 nits offre una qualità visiva eccezionale per qualsiasi tipo di utilizzo. La tecnologia LED-backlit con IPS assicura colori accurati e angoli di visione ampi, ideali sia per il lavoro professionale che per l’intrattenimento.

La configurazione in offerta include 16GB di memoria unificata, una quantità che permette di gestire senza problemi:

  • Multitasking intensivo con decine di applicazioni aperte
  • Editing video e foto di livello professionale
  • Sviluppo software e compilazione di codice
  • Gaming leggero e applicazioni creative demanding

Lo storage SSD da 256GB garantisce velocità di lettura e scrittura elevate, mentre il Touch ID integrato nella tastiera offre sicurezza e praticità per login e acquisti. L’autonomia dichiarata raggiunge un’intera giornata lavorativa, grazie all’ottimizzazione del chip M4.

Offerta Amazon: risparmio fino a 300€ per clienti Prime Student

Su Amazon il prezzo di Apple MacBook Air 15” M4 scende da 1.549€ a 1.298,99€, uno sconto del 16% che corrisponde a un risparmio immediato di 250€. L’offerta diventa ancora più conveniente per gli studenti universitari: i clienti Prime Student possono applicare un ulteriore sconto di 50€, portando il prezzo finale a 1.248,99€.

Il risparmio totale per gli studenti raggiunge quindi i 300€, rendendo questo MacBook Air accessibile a una fascia più ampia di utenti. La spedizione gratuita è inclusa per tutti i membri Prime, con consegna rapida in tutta Italia.

L’offerta è valida su Amazon.it e riguarda la versione Argento con configurazione base da 16GB RAM e 256GB SSD. La disponibilità è immediata, ma trattandosi di un prodotto molto richiesto e con uno sconto significativo, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente.

È in offerta anche la versione da 13″ al prezzo di 949€ e ulteriori 60€ per clienti Prime Student.

Amazon garantisce inoltre la sua politica di reso standard, permettendo di restituire il prodotto entro 30 giorni dall’acquisto se non soddisfatti. La garanzia Apple di un anno è naturalmente inclusa, con possibilità di estenderla tramite AppleCare+.

