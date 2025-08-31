Il momento giusto per acquistare il nuovo Apple MacBook Air 13” con chip M4 è finalmente arrivato. Dopo mesi dal suo lancio, questo gioiello di tecnologia raggiunge un prezzo mai visto prima su Amazon, un vero e proprio minimo storico che lo rende un’opportunità imperdibile. Con uno sconto che fa crollare il prezzo di listino, la versione da 16GB di RAM e 256GB di SSD diventa accessibile a un pubblico molto più vasto, offrendo prestazioni di altissimo livello senza compromessi. Per chi attendeva l’offerta perfetta, l’attesa è finita. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di questo portatile e i termini di questa promozione eccezionale.

MacBook Air M4: potenza e leggerezza senza compromessi

Il MacBook Air 13” con chip M4 rappresenta un salto generazionale notevole. Il cuore pulsante è il nuovo chip Apple M4, dotato di una CPU a 10 core che garantisce una reattività e una velocità sorprendenti in ogni operazione, dal montaggio video 4K alla gestione di complessi fogli di calcolo. La versione in offerta vanta ben 16GB di memoria unificata, un quantitativo ideale per un multitasking fluido e senza rallentamenti, e un’unità SSD da 256GB per un avvio fulmineo di sistema e applicazioni. Il display è uno spettacolare Liquid Retina da 13,6 pollici, luminoso e con una resa cromatica impeccabile, perfetto per la produttività e l’intrattenimento. L’autonomia è un altro punto di forza: fino a 18 ore di utilizzo con una singola carica. Completano la dotazione il comodo Touch ID per sblocchi sicuri e pagamenti, una webcam da 12MP con tecnologia Center Stage e un design iconico, sottile e resistente, qui proposto nell’elegante colorazione Mezzanotte.

L’offerta su Amazon: un prezzo da non credere

Questa promozione su Amazon è semplicemente straordinaria. Il prezzo di listino di 1.249€ per il MacBook Air 13” M4 nella configurazione 16GB/256GB viene letteralmente polverizzato. Il portatile è infatti disponibile al prezzo eccezionale di soli 949€, con un risparmio netto di ben 300€, corrispondente a uno sconto di circa il 24%. Un calo di prezzo così marcato su un prodotto Apple di ultima generazione è un evento raro. Ma non è tutto: per gli utenti iscritti al programma Prime Student, è previsto un ulteriore sconto di 60€, che porta il prezzo finale a un incredibile 889€. L’offerta è valida per la colorazione Mezzanotte e, data l’eccezionalità del prezzo, le scorte potrebbero esaurirsi rapidamente. La spedizione è ovviamente gestita da Amazon, con tutte le garanzie del caso.

