Il mese di settembre si preannuncia particolarmente movimentato per HUAWEI, con un evento fissato per il 4 settembre 2025 che potrebbe diventare il palcoscenico ideale per presentare una serie di novità molto attese. Non solo infatti vedremo con tutta probabilità il nuovo pieghevole HUAWEI Mate XTs, ma ci sono sempre più indizi che puntano al debutto di FreeClip 2, di un tablet compatto da 8,8 pollici e persino di nuove colorazioni per gli auricolari FreeBuds 7i, già disponibili in preordine in alcuni mercati.

Design particolare e nuove tecnologie per HUAWEI FreeClip 2

Stando a quanto riportato dall’affidabile leaker Digital Chat Station sul social network cinese weibo, HUAWEI sarebbe pronta a presentare il nuovo modello di auricolari con design a clip, evoluzione diretta delle prime FreeClip arrivate sul mercato a fine 2023. Il nuovo modello, identificato dal codice T0027, dovrebbe mantenere il classico design a ponte C (C-bridge) pensato per massimizzare il comfort anche durante un utilizzo prolungato, introducendo al contempo alcune novità sostanziali.

Tra queste spicca il possibile supporto a Nearlink, uno standard wireless alternativo al Bluetooth che promette velocità di trasferimento dati molto più elevate e una latenza ridotta, fattori che potrebbero davvero fare la differenza soprattutto in scenari come il gaming mobile o la visione di contenuti multimediali.

Le HUAWEI FreeClip 2 dovrebbero inoltre offrire un suono più definito, una cancellazione del rumore migliorata (più volte sottolineata dai leaker su weibo) e prestazioni wireless complessivamente più solide; anche il lato estetico non verrà trascurato con tre nuove colorazioni, Feather Sand White, Modern Black e Denim Blue, pensate per ampliare le opzioni a disposizione degli utenti.

Un nuovo tablet compatto da 8,8 pollici

Sempre dallo stesso informatore arriva la conferma che HUAWEI starebbe lavorando a un nuovo tablet sottile e leggero con display da 8,8 pollici, probabilmente pensato per inserirsi nello stesso segmento dell’iPad Mini di Apple; le specifiche complete non sono ancora trapelate, ma tutto lascia intendere che l’obbiettivo sarà quello di coniugare portabilità e buone prestazioni, così da attirare studenti, utenti in mobilità e chi cerca un dispositivo versatile ma non ingombrante.

Parallelamente, il leaker menziona anche il prossimo MatePad 11.5 (2025), che dovrebbe arrivare con schermo LCD a 120 Hz, processore Kirin 8020 e una generosa batteria da 10.100 mAh con ricarica rapida da 40 W. Il design sottile (appena 6,1 mm) e il peso di 515 grammi sembrano confermare l’attenzione dell’azienda verso un pubblico giovane e dinamico, con un prezzo che potrebbe aggirarsi introno ai 400 dollari.

Nuova colorazione rosa per le HUAWEI FreeBuds 7i

Non meno interessanti sono le novità legate ai nuovi auricolari FreeBuds 7i, ufficialmente in preordine in Cina con un prezzo di 599 yuan (circa 70 euro, ma con la possibilità di ottenere un piccolo sconto per il preordine); oltre ai colori già disponibili anche su altri modelli, HUAWEI ha introdotto un’inedita tonalità rosa tenue, probabilmente pensata per intercettare un pubblico più ampio e, nello specifico, quello femminile.

Dal punto di vista tecnico le FreeBuds 7i portano alcune migliorie significative, troviamo la nuova cancellazione dinamica intelligente del rumore 4.0, il supporto all’audio spaziale HD e un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale più evoluto, integrato direttamente in HarmonyOS; in questo modo, gli utenti potranno eseguire rapidamente azioni come controllare la musica, rispondere alle chiamate o accedere a funzioni di produttività con semplici comandi vocali.

Guardando al quadro generale, sembra chiaro che HUAWEI voglia ampliare il proprio ecosistema di dispositivi, bilanciando prodotti innovativi e di nicchia con alternative più mainstream; l’evento del 4 settembre potrebbe quindi rappresentare una tappa chiave per capire meglio la direzione che l’azienda intende prendere nei prossimi mesi.

Bisognerà dunque attendere ancora un paio di giorni per scoprire nel dettaglio tutte le novità, ma se le indiscrezioni saranno confermate ci troveremo davanti a un lancio particolarmente ricco, che non mancherà di suscitare interesse sia tra gli appassionati di tecnologia sia tra chi cerca dispositivi pratici per l’uso quotidiano.