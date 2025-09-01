Xiaomi continua a spingere forte nel segmento della smart home e, in particolare, nel settore dei robot aspirapolvere lavapavimenti, presentando in Cina il nuovo Mijia Robot Vacuum-Mop 5C, un dispositivo che porta con sé non solo un design più compatto ma soprattutto una novità importante: il cosiddetto lavaggio dei bordi ultra esteso, una tecnologia che promette di migliorare sensibilmente la pulizia lungo battiscopa, angoli e zone solitamente difficili da raggiungere.

Disponibile in due varianti, il Mijia 5C si presenta nella versione standard con serbatoio d’acqua al prezzo di 2.199 yuan (circa 263 euro) e in una versione slim con sistema automatico di alimentazione e scarico dell’acqua integrato a 2.699 yuan (circa 322 euro); i preordini sono già partiti su JD.com, mentre non ci sono ancora conferme su un possibile arrivo in Europa.

Design compatto e aspirazione da record per Xiaomi Mijia 5C

Il nuovo Xiaomi Mijia Robot Vacuum-Mop 5C mantiene un form factor circolare compatto (355 mm × 353,5 mm × 93 mm, peso di circa 3,9 kg) che gli permette di infilarsi sotto letti, divani e mobili bassi. Nonostante le dimensioni ridotte, integra un motore di aspirazione da 15.000 Pa, valore decisamente elevato anche rispetto ai modelli top di gamma attualmente sul mercato.

Il sistema di pulizia sfrutta doppi panni rotanti con bracci che si estendono fino a 79 mm, garantendo un contatto a 0 mm dai bordi; in pratica il robot riesce a passare praticamente a filo dei muri e degli spigoli, simulando lo sfregamento manuale con una rotazione ad alta velocità.

Per orientarsi negli ambienti lo Xiaomi Mijia 5C utilizza un sensore laser LDS a 129°, capace di gestire la mappatura in tempo reale, la memoria multipiano e la pianificazione dinamica del percorso con precisione millimetrica; non manca la capacità di rilevare automaticamente i tappeti, con conseguente aumento della potenza di aspirazione e sollevamento dei panni per evitare di bagnare le superfici tessili.

La batteria integrata è da 5.200 mAh (4.800 mAh nominali) e viene supportata da una base di ricarica fino a 90 W, la versione standard con serbatoio da 4 litri garantisce la copertura di superfici fino a 240 m², mentre la versione avanzata con sistema integrato offre funzionalità come erogazione automatica del detergente, rabbocco e scarico dell’acqua, arrivando a mantenere il contenitore della polvere intatto fino a 75 giorni.

Come ormai tradizione il robot si integra con HyperOS Connect e può essere gestito tramite l’app Mi Home o tramite l’assistente XiaoAI, consentendo programmazioni personalizzate, definizione di zone specifiche e scenari automatizzati insieme agli altri dispositivi smart dell’ecosistema.

Tra gli accorgimenti pratici segnaliamo la spazzola a rullo brevettata a forma di otto e le doppie spazzole laterali anti groviglio, pensate per ridurre l’accumulo di capelli e peli di animali. La base autopulente si occupa invece del lavaggio del mocio, dell’asciugatura ad aria calda e della gestione della polvere raccolta; non mancano funzioni di sicurezza come il blocco bambini, gli aggiornamenti OTA e la gestione dei cavi per ridurre o rischi domestici.

Con il Mijia 5C Xiaomi punta chiaramente ad alzare l’asticella nel segmento dei robot aspirapolvere di fascia medio alta, offrendo una potenza di aspirazione senza precedenti e una tecnologia di pulizia dei bordi che, se confermata nei test reali, potrebbe davvero fare la differenza per chi cerca una soluzione capace di raggiungere anche gli angoli più ostici della casa.

Per ora resta da capire se e quando il dispositivo varcherà i confini cinesi, visto che è facile immaginare che il pubblico europeo, da sempre attendo a questo tipo di soluzioni smart, guardi con interesse al possibile arrivo del nuovo robot firmato Xiaomi.