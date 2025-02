Nella giornata dell’annuncio di Realme Neo 7 SE sul mercato di casa, il produttore cinese Realme ha annunciato anche le nuove cuffie true wireless Realme Buds Air7.

Si tratta dell’ennesima iterazione delle cuffie economiche del produttore cinese, dotate di un design piacevole, della cancellazione attiva del rumore (fino a 52 dB) e di altre specifiche interessanti.

Ufficiali le cuffie true wireless Realme Buds Air7

Come anticipato in apertura, Realme ha presentato in Cina le nuove cuffie true wireless Realme Buds Air7 che, di base, presentano alcuni piccoli miglioramenti rispetto al modello precedente.

Dal punto di vista del suono, troviamo un un driver da 12,4 mm (lo stesso che era presente sulle Buds Air6) ma, stavolta, è stato rivestito in titanio per aumentarne la rigidezza e garantire acuti più potenti. Sono poi presenti un magnete in neodimio N52 (ad alta resistenza), che amplifica l’energia sonora emessa dalle cuffie, e una bobina mobile in rame per ridurre le distorsioni.

Gli utenti possono comunque personalizzare a proprio piacimento l’audio di queste Realme Buds Air7 grazie a una funzionalità dell’app realme Link che permette di regolare le frequenze (alti, medi e bassi); sono poi presenti l’audio spaziale 3D e la cancellazione del rumore adattiva grazie all’IA (algoritmo Deep Sea Noise Reduction 3.0) fino a 52 dB. Per rendere possibile ciò, sono presenti sei microfoni in tutto.

Dal punto di vista estetico, si tratta di cuffie in-ear con un design abbastanza classico che presentano la certificazione IP55. Rispetto al passato, esse vengono accompagnate da una custodia di ricarica totalmente rivista: da uno scatolotto di forma ovale, si passa a un cofanetto a forma di parallelepipedo; questo integra una batteria da 480 mAh che, unita a quella da 62 mAh integrata in ciascun auricolare, promette autonomie monstre (52 ore con ANC e 30 ore senza ANC complessive).

Per quanto concerne la connettività, troviamo il Bluetooth 5.4 che permette di contenere la latenza in 45 ms, ottimo dato per gli appassionati di gaming. Sono poi presenti le funzionalità Dual Device Connect 2.0 (capacità di connettersi a due dispositivi contemporaneamente e passare dall’uno all’altro al volo) e Swift Pair (accoppiamento rapido con i PC Windows).

Specifiche tecniche delle cuffie

Di seguito andiamo a riepilogare le specifiche tecniche principali delle nuove Realme Buds Air7.

Driver: 12,4 mm placcati in titanio con magnete in neodimio N52, bobina in rame

con magnete in neodimio N52, bobina in rame Audio: codec LHDC 5.0 , SBC , AAC certificazione Hi-Res Audio Equalizzatore Audio spaziale 3D Cancellazione del rumore fino a 52 dB Suono adattivo (alla scena) tramite IA Riduzione del rumore in chiamata (tramite IA) Sistema a sei microfoni

, , certificazione Batteria: 62 mAh (auricolare) e 480 mAh (custodia di ricarica) Autonomia complessiva: 52 ore (senza ANC) o 30 ore (con ANC) Autonomia (solo cuffie): 13 ore (senza ANC) o 7,5 ore (con ANC) Ricarica completa in 120 minuti

(auricolare) e (custodia di ricarica) Connettività: Bluetooth 5.4 (latenza pari a 45 ms) Dual Device Connect 2.0 Swift Pair App realme Link (per equalizzatore e aggiornamenti)

(latenza pari a 45 ms) Comandi: touch (sugli steli e sulla “testa”)

(sugli steli e sulla “testa”) Certificazione: IP55 (solo auricolari)

Galleria immagini delle cuffie

Disponibilità e prezzo delle Realme Buds Air7

Le nuove Realme Buds Air7 sono già disponibili all’acquisto sul mercato cinese, nelle tre colorazioni Dawn Gold, Orchid Purple e Verdant Green, al prezzo di 299 yuan (pari a circa 39 euro al cambio attuale).

Non abbiamo informazioni circa l’eventuale arrivo di queste cuffie true wireless su altri mercati, comunque probabile visto lo storico con i modelli precedenti. Potremo saperne di più la prossima settimana, dato che Realme sarà presente al Mobile World Congress di Barcellona.