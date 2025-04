Realme ha annunciato le Realme Buds Air7 Pro, versione Pro delle cuffie true-wireless ufficializzate lo scorso mese di febbraio; queste aggiungono alcune interessanti funzioni con IA pur riuscendo a ridurre il prezzo rispetto al modello precedente, le Realme Buds Air6 Pro. Nella giornata di ieriha annunciato le, versione Pro delle cuffie true-wirelesslo scorso mese di febbraio; queste aggiungono alcune interessanti funzioni con IA pur riuscendo a ridurre il prezzo rispetto al modello precedente, le Realme Buds Air6 Pro.

Si tratta, di fatto, dell’ennesima iterazione delle cuffie economiche del produttore cinese, dotate di un design piacevole, della cancellazione attiva del rumore e di altre specifiche interessanti con un posizionamento sul mercato particolarmente aggressivo, come da copione per il brand. Scopriamone tutti i dettagli.

Le nuove cuffie TWS Realme Buds Air7 Pro

cuffie true wireless Realme Buds Air7 Pro le quali rinnovano quanto di buono visto col modello dello scorso anno aggiungendo caratteristiche “Pro” alla versione “Base” presentano un paio di mesi fa. Come anticipato, l’azienda ha annunciato le nuoveRealme Buds Air7 Pro le quali rinnovano quanto di buono visto col modello dello scorso anno aggiungendo caratteristiche “Pro” alla versione “Base” presentano un paio di mesi fa.

Partendo dal punto di vista estetico, stiamo parlando di cuffie in-ear con gommino dal design tradizionale per la categoria di prodotto. Sono certificate IP55 (pertanto resistenti a schizzi e polvere) e possono vantare una costruzione in alluminio (a detta dell’azienda, aviation-grade).

Rispetto al modello precedente vengono accompagnate da una custodia che è di fatto un piccolo cofanetto a forma di parallelepipedo che segue la colorazione delle cuffie e presenta un coperchio in plastica opaca con il logo dell’azienda traslucido; a differenza del modello Air7 base che mette in mostra le cuffie riposte al suo interno grazie alla copertura trasparente.

Dal punto di vista del suono, troviamo un doppio driver coassiale:

Un driver dinamico da 11 mm dedicato alle frequenze basse e medie, per bassi profondi e una gamma media ricca.

Un tweeter planare da 6 mm progettato per riprodurre le alte frequenze con maggiore chiarezza e dettaglio.

Sono unità di ottima fattura certificate per l’audio wireless and alta risoluzione, supportano il codec LHDC (Low Latency High Definition Codec) 5.0; in particolare, questa versione supporta audio ad alta risoluzione (fino a 24 bit / 192 kHz), dunque suoni più ricchi e dettagliati, inoltre è dotato di una latenza molto bassa, quindi meno ritardo, utile ad esempio per guardare video o giocare. Permette, infine, bitrate elevati (fino a 1280 kbps), il che si traduce in una trasmissione maggiore di dati e quindi più qualità.

In aggiunte le cuffiette possono contare sulla connessione a bassa latenza (45 ms), particolarmente utile nei casi d’uso come il consumo di contenuti multimediali e il gaming. Sono poi presenti un magnete in neodimio N52 (ad alta resistenza), che amplifica l’energia sonora emessa dalle cuffie, e una bobina mobile in rame per ridurre le distorsioni.

Come il modello precedente, le Realme Buds Air7 Pro vantano la cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 53 dB (un incremento dai 50 dB) delle Air6 Pro e una larghezza di banda di riduzione del rumore fino a 5000 Hz. Questo è possibile grazie a un sistema di sei microfoni che lavorano insieme all’algoritmo di intelligenza artificiale dell’azienda che si occupa di ridurre i rumori, anche durante le chiamate.

A proposito di IA, questa è disponibile anche per l’interpretazione simultanea e la traduzione in tempo reale delle conversazioni in 32 lingue (ovviamente, funziona on-device sullo smartphone) attraverso la funzione che l’azienda ha denominato “AI smart translation”, tra le lingue supportate risulta anche l’italiano pertanto sarà interessante metterne alla prova sul campo l’efficacia.

Gli utenti potranno personalizzare a proprio piacimento l’audio di queste Realme Buds Air7 Pro grazie a una funzionalità dell’app realme Link che permette di regolare le frequenze (alti, medi e bassi); in aggiunta segnaliamo la presenza della tecnologia proprietaria Swift Pair 2.0 che consente di connettere facilmente le cuffie in base al dispositivo che si sta utilizzando, eliminando la necessità di farlo manualmente ogni qualvolta si passa a un altro dispositivo.

Per quanto concerne l’autonomia, anche qui troviamo miglioramenti: le singole cuffiette possono contare su una batteria da 62 mAh mentre la custodia su un’unità da 530 mAh, un incremento rispetto al modello dello scorso anno e la versione base delle Air7.

L’azienda promette fino a 48 ore tra auricolari e custodia di ricarica (rispetto alle 40 ore del modello dell’anno scorso).

Da notare che questo vale con la cancellazione del rumore disattivata. Con la cancellazione del rumore abilitata, invece, il tempo di riproduzione totale si riduce a 26 ore (6,5 ore solo per gli auricolari) e se si attiva anche l’audio LHDC, il tempo di riproduzione totale è di 20 ore (5 ore solo per gli auricolari). Peraltro, è disponibile la ricarica rapida; 10 minuti sono sufficienti per ottenere 11 ore di riproduzione.

Specifiche tecniche delle cuffie Di seguito andiamo a riepilogare le specifiche tecniche principali delle nuove Realme Buds Air7 Pro. Driver: 6 mm + 11 mm placcati in titanio con magnete in neodimio N52, bobina in rame

con magnete in neodimio N52, bobina in rame Audio: codec LHDC 5.0 , SBC , AAC certificazione Hi-Res Audio Equalizzatore Audio spaziale 3D Cancellazione del rumore fino a 53 dB (5000 Hz) Suono adattivo (alla scena) tramite IA Riduzione del rumore in chiamata (tramite IA) Sistema a sei microfoni AI Smart Translation (tramite IA)

, , certificazione Batteria: 62 mAh (auricolare) e 530 mAh (custodia di ricarica) Autonomia complessiva: 48 ore (senza ANC) o 26 ore (con ANC) Autonomia (solo cuffie): 6,5 ore (senza ANC) o 5 ore (con ANC)

(auricolare) e (custodia di ricarica) Connettività: Bluetooth 5.4 (latenza pari a 45 ms) Dual Device Connect 2.0 Swift Pair App realme Link (per equalizzatore e aggiornamenti)

(latenza pari a 45 ms) Comandi: touch (sugli steli e sulla “testa”)

(sugli steli e sulla “testa”) Certificazione: IP55 (solo auricolari)

Galleria immagini Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzo delle Realme Buds Air7 Pro

Le Realme Buds Air7 Pro sono disponibili all’acquisto in Cina in quattro colorazioni: Sand White, Silver Lime, Wind Green e Fire Red. Il prezzo, come accennato, è stato ridotto di 20 Yuan cinesi rispetto al modello precedente e si attesta adesso sui 449 yuan cinesi, circa 55 euro al cambio.

Non sono ancora emerse informazioni in merito a una possibile commercializzazione globale che è lecito attendersi per i prossimi mesi, così come accaduto con il modello precedente.