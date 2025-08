Nel mese di maggio, Samsung ha annunciato la disponibilità italiana della gamma 2025 di smart TV, pensata per mettere al centro di tutto la Vision AI, ovvero un’esperienza basata sull’IA che possa rivoluzionare l’intrattenimento domestico. Nella giornata di ieri, invece, il colosso sudcoreano ha annunciato un aggiornamento per Bixby, l’assistente digitale integrato nelle proprie TV, che diventa più smart proprio sulle smart TV più recenti. Prima di analizzare un po’ più nel dettaglio questa novità, riportiamo le parole di Hun Lee, vicepresidente esecutivo della divisione Visual Display Business di Samsung Electronics:

“Samsung è leader del mercato globale delle TV da 19 anni consecutivi e continuiamo a dettare nuovi standard per il settore, offrendo innovazioni significative che migliorano l’esperienza d’uso quotidiana. Con un Bixby ancora più smart, ci siamo concentrati su un utilizzo pratico dell’Intelligenza Artificiale, per aiutare gli spettatori a connettersi ai contenuti in modo più immediato e naturale.”

Bixby diventa più smart e completo sulle smart TV Samsung 2025

Continua a prendere forma l’era degli assistenti digitali potenziati dall’intelligenza artificiale: nonostante sui propri dispositivi mobile abbia puntato su Gemini di Google, Samsung ha continuato a lavorare per attualizzare Bixby, il proprio storico assistente digitale.

Il colosso sudcoreano, come anticipato in apertura, ha annunciato un nuovo aggiornamento per il Bixby integrato in Tizen OS (sistema operativo delle smart TV dell’azienda), pronto a migliorare grazie all’ausilio dell’intelligenza artificiale generativa: ciò si tradurrà in maggiori capacità di comprensione, maggiore flessibilità e capacità di interazione con l’utente tramite linguaggio naturale.

Le novità di questo aggiornamento

Nella sua nuova versione, l’assistente è in grado di comprendere il contesto e anche più domande poste in successione, offrendo all’utente un’esperienza di interazione più fluida, paragonabile a quella che si ottiene in una conversazione reale. Come qualsiasi altro assistente basato sull’IA, anche quello targato Samsung è in grado di rispondere a domande di carattere generale o a domande basate, ad esempio, sul contenuto visualizzato sullo schermo (di una TV in questo caso).

Con l’aggiornamento, Bixby viene integrato nella funzione Click to Search delle smart TV 2025 di Samsung per rendere più semplice la scoperta, o l’approfondimento, di nuovi contenuti di intrattenimento, sia sui canali in diretta che sulle trasmissioni via cavo o tramite l’app Samsung TV Plus. Anche con Click to Search è possibile ottenere risposte contestuali a domande e curiosità.

Un altro punto forte dell’aggiornamento riguarda la crescente espansione dell’ecosistema SmartThings per la casa connessa: con il nuovo Bixby, le smart TV Samsung possono rilevare, connettersi e controllare gli elettrodomestici compatibili con l’ecosistema del colosso sudcoreano, parlando direttamente allo schermo della TV per chiedere all’assistente di compiere azioni.

Ultimo aspetto, non per importanza, riguarda la sicurezza: la nuova versione dell’assistente è “protetta” da Samsung Knox, soluzione di sicurezza che il colosso sudcoreano ha implementato in lungo in largo nei propri smartphone e (via via) in tutti i propri dispositivi connessi. Samsung sottolinea che “nessun dato vocale (scambiato con l’assistente, ndr) vieen archiviato né sui server né sui TV“.

Disponibilità della versione “più smart” di Bixby

Samsung comunica che il nuovo Bixby più smart sarà disponibile sulle smart TV della gamma 2025, inclusi i modelli Neo QLED, OLED, The Frame e QLED. L’aggiornamento verrà distribuito a partire dalla Corea del Sud per poi essere esteso agli altri mercati su scala globale (Italia inclusa).

Nel mese di ottobre è prevista l’introduzione di una versione aggiornata di Vision AI che verrà distribuita agli utenti come parte del programma di aggiornamento gratuito di Tizen OS, promesso con una durata di sette anni dal produttore sudcoreano.