Grandi novità in casa Samsung per quanto riguarda la smart home: il produttore sud-coreano annuncia infatti l’allargamento della One UI alla sua gamma di elettrodomestici, con l’intento di offrire un’esperienza software unificata e intuitiva su praticamente tutti i suoi principali prodotti, tra smartphone, smart TV e (appunto) elettrodomestici. In più, Samsung annuncia che a IFA 2025 presenterà la propria visione “AI Home: Future Living, Now“.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Samsung allarga la One UI agli elettrodomestici e unifica l’esperienza utente

La One UI di Samsung arriva anche su frigoriferi e lavatrici: l’azienda di Seoul ha deciso di ampliare l’utilizzo della One UI agli elettrodomestici, e nell’ambito dell’iniziativa ha dichiarato che questi ultimi riceveranno aggiornamenti software per 7 anni dopo il lancio, a partire dai modelli che hanno esordito nel 2024 (e che verranno aggiornati a settembre).

“Portando la One UI sugli elettrodomestici intelligenti, stiamo trasformando il modo in cui le persone interagiscono con la tecnologia nelle loro case“, ha dichiarato Jeong Seung Moon, vicepresidente esecutivo e responsabile del team R&D della divisione Digital Appliances (DA) di Samsung Electronics. “Questa coerenza garantisce che l’esperienza risulti naturale e familiare su tutti i nostri dispositivi“.

Con questa mossa, Samsung sta unificando l’esperienza utente tra dispositivi mobili, smart TV ed elettrodomestici, tra elementi di design, app e servizi (come Bixby, Galleria e Samsung TV Plus). La connettività dei prodotti viene migliorata attraverso l’integrazione di SmartThings, per un ecosistema unificato con accesso semplificato a servizi come Family Care, Pet Care e Home Care. Gli utenti potranno usufruire di interfacce familiari come Now Brief, che fornisce informazioni personalizzate a colpo d’occhio con una selezione di contenuti utili, tra cui aggiornamenti meteo giornalieri, programmi familiari, ricette personalizzate e informazioni sulla casa.

Come accennato, gli elettrodomestici Samsung dotati di connettività Wi-Fi potranno usufruire di sette anni di aggiornamenti post lancio, a partire dai modelli lanciati lo scorso anno. Si tratta di un bell’impegno per il produttore, che va a uniformare anche questo aspetto ai dispositivi mobili principali (smartphone e tablet della gamma Galaxy) e a garantire una maggiore longevità, oltre che una sicurezza prolungata.

A partire dal mese di settembre arriveranno aggiornamenti importanti per i modelli 2024, che accoglieranno miglioramenti tra usabilità, intelligenza e sicurezza, con un’interfaccia grafica allineata a quella introdotta nei modelli 2025.

La soluzione Knox Matrix sarà estesa a frigoriferi, lavatrici, asciugatrici, condizionatori, prodotti EHS e piani a cottura a induzione con tecnologia Wi-Fi 7 lanciati nel 2024. Questi prodotti saranno protetti tramite Trust Chain, che consente agli elettrodomestici connessi di monitorare reciprocamente lo stato di sicurezza. I modelli dotati di schermo, come il frigorifero con Family Hub e le lavatrici Bespoke AI, riceveranno anche protezioni avanzate come la sincronizzazione delle credenziali crittografate e il supporto Passkey. Questi ultimi saranno inoltre aggiornati con la dashboard Knox Security già disponibile sui modelli del 2025, che consente agli utenti di monitorare in modo semplice lo stato di sicurezza in tempo reale.

I frigoriferi con Family Hub e schermi da 9 pollici accoglieranno l’aggiornamento AI Vision Inside dei modelli 2025, con supporto al riconoscimento degli alimenti confezionati di uso frequente e di alimenti freschi. Miglioramenti pure per Bixby, con supporto a Voice ID (che riconosce le voci degli utenti e offre esperienze personalizzate) e attivazione con doppio tap sullo schermo.

Infine, il supporto a Samsung TV Plus dei frigoriferi con Family Hub verrà esteso ad altri Paesi (Canada, Brasile e India), e le lavatrici con schermo da 7 pollici accoglieranno altre otto lingue (come bengalese, punjabi e gujarati).

Le novità Samsung in arrivo a IFA 2025

Samsung ha anche annunciato novità per IFA 2025, la più grande fiera europea dedicata all’elettronica di consumo (che si terrà a Berlino dal 5 al 9 settembre). Durante l’evento, il produttore presenterà la propria visione “AI Home: Future Living, Now“: l’azienda vuole offrire un’esperienza di vita connessa che possa già essere sperimentata oggi, non nel futuro.

Alla fiera, Samsung proporrà innovazioni basate sull’intelligenza artificiale, tra cui la nuova TV con display Micro RGB, i nuovi elettrodomestici Bespoke AI destinati al mercato europeo e i nuovi dispositivi mobili che amplieranno la gamma Galaxy AI (Galaxy S25 FE e la gamma Galaxy Tab S11?): tutti prodotti in grado di connettersi all’ecosistema SmartThings.

Durante la conferenza stampa di apertura (4 settembre), Samsung presenterà il concept di Ambient AI, introdotto per la prima volta al Galaxy Unpacked di luglio (durante la presentazione di Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE, e non solo), come parte integrante dell’AI Home.

“L’AI Home di Samsung sarà sempre più presente nelle nostre vite, analizzando le informazioni multimodali provenienti dai dispositivi connessi per comprendere meglio le esigenze degli utenti e adattarsi perfettamente alle loro abitudini quotidiane”, ha commentato CK Kim, vicepresidente esecutivo e Responsabile della divisione Digital Appliances (DA) di Samsung Electronics. “L’edizione di quest’anno di IFA rappresenta l’inizio di questo percorso“.