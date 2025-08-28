Trovare cuffie da gaming cablate con audio immersivo e microfono pulito sotto i 50€ è raro. Oggi il modello HyperX Cloud III scende a 49,35€ su Amazon, pari a uno sconto del 59% rispetto al prezzo di lancio (119,99€) e ben al di sotto del recente prezzo precedente di 69,99€. Un taglio netto per un modello molto apprezzato per comfort e qualità sonora. Ecco i dettagli.

HyperX Cloud III: specifiche e punti di forza per il gaming

Pensate per lunghe sessioni, HyperX Cloud III puntano su comodità, solidità e chiarezza del suono.

Driver angolati da 53 mm : scena ampia e dettaglio convincente, con ottimo bilanciamento per gaming competitivo e single-player.

: scena ampia e dettaglio convincente, con ottimo bilanciamento per gaming competitivo e single-player. DTS Spatial Audio : audio spaziale per un posizionamento più preciso dei suoni in-game (su piattaforme compatibili).

: audio spaziale per un posizionamento più preciso dei suoni in-game (su piattaforme compatibili). Microfono da 10 mm : cattura vocale chiara e naturale per chat e streaming, con riduzione del rumore ambientale.

: cattura vocale chiara e naturale per chat e streaming, con riduzione del rumore ambientale. Comfort prolungato : cuscinetti in memory foam rivestiti in similpelle e telaio in alluminio per resistenza e leggerezza.

: rivestiti in similpelle e per resistenza e leggerezza. Controlli audio integrati : regolazione rapida del volume e mute a portata di mano.

: regolazione rapida del volume e mute a portata di mano. Connettività versatile : cablate, con USB-C e adattatore USB-A inclusi per ampia compatibilità.

: cablate, con e adattatore inclusi per ampia compatibilità. Design over-ear chiuso : isolamento passivo efficace.

: isolamento passivo efficace. Cavi: 1,2 m per l’headset + 1,3 m per il dongle USB, gestione comoda del setup.

Compatibili con PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e altre piattaforme supportate. Le recensioni degli utenti confermano la bontà del prodotto (valutazione media intorno a 4,3/5), lodando suono e comodità. A questo prezzo, il pacchetto di driver da 53 mm, DTS Spatial Audio, microfono da 10 mm e struttura in alluminio offre un rapporto qualità/prezzo particolarmente competitivo.

Dettagli offerta: prezzo, sconto e disponibilità su Amazon

Prezzo di lancio : 119,99€

: Prezzo precedente Amazon : 69,99€

: Prezzo scontato attuale : 49,35€

: Sconto: circa -59% rispetto al prezzo di lancio (risparmio di 70,64€) e circa -29% rispetto al prezzo recente

Per chi cerca cuffie gaming cablate affidabili, HyperX Cloud III a 49,35€ rappresentano un prezzo estremamente competitivo nella fascia entry-mid, con qualità audio, comfort e costruzione sopra la media al costo attuale.

