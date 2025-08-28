Amazon ha appena raggiunto un interessante traguardo, sono infatti 15 anni che il noto e-commerce opera in Italia e, per festeggiare, ha deciso di proporre una nuova promozione ai propri clienti: tre giorni di offerte esclusive e sorprese per celebrare l’evento, ma non solo, l’azienda ha infatti pensato anche a una promo speciale per gli amanti della musica.

15 anni di Amazon in Italia, un traguardo da celebrare con offerte, sconti e iniziative speciali

Quindici anni possono sembrare pochi nel mondo del commercio tradizionale, ma nell’universo dell’e-commerce rappresentano praticamente un’intera era; in questo arco temporale Amazon è passata dall’essere un sito ancora relativamente giovane per il pubblico italiano a diventare un punto di riferimento quotidiano per milioni di consumatori, che oggi acquistano online con una naturalezza che nel 2010 sembrava impensabile.

Per festeggiare il suo 15° anniversario in Italia, l’azienda ha deciso di premiare la fiducia dei clienti con tre giorni di offerte esclusive, attivi dal 2 al 4 settembre 2025, attraverso una vetrina dedicata che mette in primo piano non solo i classici sconti, ma anche iniziative celebrative pensate per coinvolgere in prima persona gli utenti.

Gli sconti riguardano una vasta gamma di categorie, dall’elettronica (con brand come Samsung e Philips) al mondo dei giocattoli (LEGO), passando per accessori da viaggio (Samsonite) e prodotti alimentari per la casa; è una selezione studiata per coprire interessi e bisogni diversi, riflettendo la varietà dell’offerta che ha reso Amazon così radicata nelle abitudini d’acquisto del nostro Paese.

Ma non ci sono solo gli sconti diretti, tra le iniziative più interessanti troviamo:

15 euro di sconto su ordini da 75 euro , valido su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon, per ottenerlo è sufficiente aggiungere al carrello almeno 75 euro di articoli idonei e inserire il codice indicato nella vetrina dedicata al checkout (promo valida fino alle 23:59 del 5 settembre 2025 e riservata ai primi 150.000 clienti)

, valido su una selezione di prodotti venduti e spediti da Amazon, per ottenerlo è sufficiente aggiungere al carrello almeno 75 euro di articoli idonei e inserire il codice indicato nella vetrina dedicata al checkout (promo valida fino alle 23:59 del 5 settembre 2025 e riservata ai primi 150.000 clienti) Ruota dell’anniversario, un concorso interattivo accessibile dall’app di Amazon, basta cliccare su Tocca per girare per provare a vincere una gift card Amazon da 500 euro; al termine della promozione saranno selezionati casualmente 45 vincitori che riceveranno l’e-mail con le istruzioni per riscattare il premio

A supportare i clienti in questo periodo denso di offerte non poteva mancare Rufus, l’assistente IA di Amazon, che già molti hanno imparato a conoscere come una sorta di compagno di shopping intelligente; basta una domanda per ottenere suggerimenti, comparazioni e consigli su cosa acquistare in base alle proprie esigenze.

Infine, a completare le celebrazioni, c’è anche una parte più culturale, Amazon ha infatti commissionato uno studio insieme ad AstraRicerche e alla professoressa Patrizia Martello (docente alla NABA di Milano e allo IUAV di Venezia), con l’obbiettivo di fotografare l’evoluzione dei consumi in Italia tra il 2010 e il 2025. Il report mette in evidenza come siano cambiati gusti, priorità e modalità d’acquisto degli italiani, offrendo uno spaccato interessante non solo per gli addetti ai lavori ma anche per chi vuole capire come le abitudini digitali abbiano trasformato la vita quotidiana.

A differenza di altre iniziative promozionali, i festeggiamenti per il 15° anniversario saranno rivolti a tutti gli utenti ma, chi volesse beneficiare di spedizioni più rapide e di tutti i vantaggi di Amazon Prime può valutare di abbonarsi prima dell’inizio delle offerte direttamente da questo link.

Tre mesi di abbonamento gratis con Amazon Music Unlimited Family

Accanto alle celebrazioni per i suoi 15 anni, Amazon ha deciso di aggiungere un ulteriore regalo ai suoi clienti, puntando stavolta sul mondo dell’intrattenimento; è infatti disponibile una nuova promozione che consente di attivare 3 mesi gratuiti di Amazon Music Unlimited Family, il piano che permette l’accesso illimitato al vasto catalogo musicale della piattaforma per un massimo di sei account temporanei.

Si tratta di un’iniziativa particolarmente interessante perché il piano Family, normalmente proposto a 17,99 euro al mese, non solo elimina qualsiasi pubblicità, ma offre anche skip illimitati, possibilità di download offline, qualità audio HD e persino tracce in audio spaziale per un’esperienza di ascolto immersiva. È insomma la formula ideale per famiglie, coinquilini o gruppi di amici che vogliono condividere un unico abbonamento senza dover gestire profili separati.

La promozione è valida fino al 5 settembre 2025 e, come spesso accade in questi casi, è riservata ai nuovi clienti che non hanno mai attivato un abbonamento Amazon Music Unlimited; alla scadenza dei tre mesi gratuiti l’abbonamento si rinnoverà automaticamente al prezzo standard già menzionato, ma resta sempre possibile disdire in qualunque momento senza penali.

Per chi fosse interessato, questo è il link dedicato alla promozione.

In conclusione, Amazon ha scelto di celebrare il suo 15° anniversario in Italia non sol con le classiche offerte, ma con un insieme di iniziative che abbracciano prodotti e intrattenimento, a dimostrazione di come la piattaforma non sia più solo un semplice sito di e-commerce ma un vero e proprio ecosistema al centro della quotidianità digitale degli italiani.