Il mondo della domotica continua ad arricchirsi costantemente grazie a nuovi dispositivi, accessori e novità non solo hardware ma anche software; è un settore segnato da aziende leader che nel corso degli anni hanno costruito un’ecosistema maturo ed efficiente al quale vengono aggiunti nuovi elementi.

In questo scenario, Philips Hue ha da sempre giocato un ruolo da protagonista, grazie a un ecosistema di luci connesse tra i più completi e affidabili in circolazione.

Gli ecosistemi di domotica non sono solo lampadine intelligenti o elettrodomestici ma vengono impreziositi anche da accessori minori ma molto utili come lo Hue Smart Button, di cui Signify (azienda madre di Hue) ha annunciato una nuova versione che starebbe creando opinioni contrastanti: cambia l’estetica, restano la funzionalità ma sale il prezzo.

Hue Smart Button adotta un nuovo design, nuove dimensioni e poco altro

La prima cosa che salta all’occhio è il nuovo design: il nuovo Smart Button ha un diametro di 45 mm, contro i 32 mm della generazione precedente. Un dettaglio che lo rende più accessibile e potenzialmente più comodo da premere nonché più visibile all’interno degli ambienti della casa.

Il nuovo design è più piatto e angolare, abbandonando la forma bombata del predecessore; il risultato è un aspetto più moderno e più vicino all’estetica minimalista che caratterizza molti accessori per la smart home contemporanea.

Tuttavia, con l’aggiornamento estetico arriva anche un compromesso: non è più incluso il supporto da muro in plastica, che nel vecchio modello imitava l’aspetto di un normale interruttore.

Ora c’è solo una piastra metallica magnetica, utile per fissarlo a parete o su superfici metalliche, ma meno versatile in quanto non emula più un pulsante casalingo.

Uno dei punti di forza del pulsante è indubbiamente la sua compatibilità con lo standard Zigbee e con Matter (tramite lo Hue Bridge) e di conseguenza anche le varie piattaforme di domotica delle Big Tech come Apple HomeKit, Google Home e Alexa.

L’unico vero miglioramento tecnico risiede nella facilità di sostituzione della batteria. Il nuovo modello utilizza ancora una CR2032, la classica “batteria a bottone” presente in molti dispositivi di piccole dimensioni, ma ora è molto più facile da sostituire.

Hue garantisce un’autonomia di circa due anni, in linea con le prestazioni del primo modello. Nessuna novità invece sul fronte dell’autonomia migliorata o di componenti a risparmio energetico.

Aumenta anche il prezzo a causa dei dazi di Trump

E qui arriviamo al punto dolente: le funzionalità del nuovo Smart Button sono identiche a quelle del modello precedente. Come prima, si potrà:

Accendere e spegnere una luce o un gruppo di luci con un semplice tocco.

Attivare scene in base all’orario del giorno.

Diminuire o aumentare la luminosità tenendo premuto il pulsante.

Avviare automazioni personalizzate tramite l’app Hue.

Nessuna nuova funzione, nessuna compatibilità aggiuntiva, nessuna innovazione software. Eppure, negli Stati Uniti, il prezzo è passato da 29,99 dollari a 32,99 dollari. E considerando che il primo Smart Button era stato lanciato nel 2019 a 24,99 dollari, il trend è chiaro.

In Europa, invece, la situazione è diversa: nel Regno Unito costa 19,99 sterline mentre nell’Unione Europea viene 21,99 euro. Una differenza sostanziale a cui si aggiunge la comunicazione dell’azienda, tramite email agli utenti americani, in cui annuncia aumenti generalizzati dei prezzi a partire dal 1° luglio.

Secondo alcune indiscrezioni, i nuovi rincari sarebbero legati all’introduzione o al rafforzamento dei dazi doganali imposti dagli Stati Uniti su vari beni importati, tra cui dispositivi tecnologici. Questo potrebbe spiegare perché solo i clienti statunitensi hanno ricevuto l’avviso di aumenti imminenti e perché il nuovo Smart Button costi sensibilmente di più rispetto al mercato europeo.

Signify non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali in merito ma tutto lascia pensare che la causa sia proprio legata a questioni geopolitiche e fiscali piuttosto che meramente commerciali.

Resta da capire se il pubblico sarà disposto a pagare un prezzo maggiore per un dispositivo che, in sostanza, fa esattamente ciò che faceva già il modello precedente.

Hue Smart Button è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale del produttore in colorazione bianca.