Marshall, nome storico nel mondo dell’audio e punto di riferimento per chitarristi e musicisti di ogni genere, ha appena annunciato un prodotto piuttosto particolare e, a suo modo, inaspettato: il Bromley 750, primo diffusore pensato espressamente per le feste. Coerente con il DNA del marchio, non sorprende che il design richiami in maniera quasi fedele quello di un classico amplificatore per chitarra, trasformando un oggetto funzionale in un vero e proprio statement estetico.

Design e caratteristiche del nuovo Marshall Bromley 750

Il Marshall Bromley 750 si presenta come uno speaker Bluetooth portatile di dimensioni importanti, dotato di una batteria sostituibile che assicura fino a 40 ore di autonomia con una singola carica, un dato che lo rende adatto non solo a feste casalinghe, ma anche a eventi outdoor di lunga durata.

Il cuore del dispositivo è il sistema audio a 360 gradi, capace di diffondere un suono stereo uniforme e potente in tutte le direzioni, così da farsi strada tra la folla (per citare la stessa Marshall). Un tocco in più arriva dalla manopola per la regolazione del carattere sonoro, che permette di passare da un suono più chiaro e bilanciato, perfetto per ambienti chiusi, a un tono più incisivo e corposo ideale per l’uso all’aperto.

Non poteva mancare una certa resistenza agli agenti esterni, il Marshall Bromley 750 è certificato IP54, quindi non teme polvere e spruzzi d’acqua, risultando utilizzabile anche in caso di pioggia leggera; a rendere l’esperienza ancora più da palco ci pensa l’illuminazione integrata in stile stage light, pensata per ricreare l’atmosfera di un live anche durante una semplice festa tra amici.

Sul fronte della praticità, Marshall ha previsto maniglie e ruote integrate, così da semplificare il trasporto nonostante le dimensioni non propriamente compatte; inoltre, come da tradizione del marchio, sono presenti due jack combo per collegare microfoni o strumenti, aprendo la porta a jam session improvvisate o momenti karaoke.

Il Marshall Bromley 750 è già disponibile in preordine sul sito ufficiale e arriverà sul mercato il 30 settembre 2025 presso rivenditori selezionati, il prezzo però non è alla portata di tutti: 1.300 dollari, una cifra che lo colloca nella fascia alta del settore, riservata a chi cerca un prodotto non solo funzionale ma anche fortemente caratterizzato dal punto di vista estetico e sonoro.