A quasi cinque anni di distanza dalla generazione precedente, Bang & Olufsen ha presentato oggi Beosound A1 di terza generazione. Si tratta della nuova versione di uno degli altoparlanti bluetooth portatili più apprezzati in circolazione, un prodotto di fascia alta esteticamente accattivante e tecnologicamente avanzato.

Bang & Olufsen presenta Beosound A1 di terza generazione

«Beosound A1 di terza generazione rappresenta tutto ciò che Bang & Olufsen rappresenta: un suono meraviglioso, un design duraturo e l’impegno a fare le cose meglio. È un diffusore che non solo eleva l’ascolto di tutti i giorni, ma riflette anche la nostra visione di prodotti sempre più attenti e duraturi. Siamo orgogliosi di offrire qualcosa che combina l’integrità estetica con un’innovazione significativa». Sono le parole con cui il CEO Kristian Teär ha presentato il prodotto, un cavallo di battaglia dell’azienda danese specializzata nella produzione di dispositivi audio ad alta fedeltà. Eccone una panoramica.

Design, caratteristiche e funzioni

È uno speaker bluetooth piccolino, uno di quelli facilmente trasportabili nella borsa, in uno zaino o anche in mano. Come il modello precedente, Beosound A1 di terza generazione misura infatti 13,3 cm di diametro ed è spesso appena 4,6 cm ma pesa un po’ di più: 576 grammi, invece di 558 grammi.

È realizzato in alluminio sabbiato con effetto perla con 2173 fori fresati e un cinturino in pelle morbida con la chiusura disegnata dalla designer danese Cecilie Manz, sottolinea il produttore che ne ha rimarcato anche l’estetica e la fattura. Non manca la certificazione IP67 contro acqua e polvere e la “Cradle to Cradle”, certificazione di riparabilità (di cui qui ci sono maggiori dettagli) che ne attesta la durata nel tempo affiancando inoltre i 5 anni di garanzia.

Previous Next Fullscreen

Dentro c’è un woofer (driver da 3¼”) che assicura bassi più profondi del suo predecessore: la potenza dei bassi è di 64 dB (SPL), 2 dB in più del Beosound A1 di seconda generazione. Per le frequenze alte c’è invece un tweeter da 0,6″. Sono entrambi alimentati da due amplificatori da 30 W ciascuno, quanto basta per ambienti tra i 5 e i 30 metri quadrati, secondo quanto indicato dal produttore.

Il livello massimo di pressione acustica a 1 metro (SPL) è di 92 dB, l’intervallo di frequenza tra 54 e 20.000 Hz. Da segnalare anche l’equalizzazione completamente regolabile tramite l’app Bang & Olufsen, i codec Bluetooth aptX Adaptive e AAC, e la possibilità di associazione per l’audio stereo, anche con i Beosound A1 di seconda generazione.

Come quest’ultimo, anche il nuovo modello supporta il vecchio standard Bluetooth 5.1 (purtroppo) con supporto multipoint fino a due dispositivi, oltre a Microsoft Swift Pair e Google Fast Pair. Ci sono anche gli stessi tre microfoni per le chiamate in vivavoce, ma la durata della batteria del Beosound A1 di terza generazione è maggiore, che raggiunge le 24 ore anziché 18. Per una ricarica completa servono invece 3 ore; il cavo USB-C è incluso nella confezione ma non il caricabatterie.

Prezzo e disponibilità

Beosound A1 di terza generazione arriva sul mercato italiano in tre colori (Natural Aluminium, Honey Tone e Eucalyptus Green) al prezzo di 349 euro. Si può già comprare sul sito web di Bang & Olufsen, ma è probabile che arrivi presto anche su Amazon e presso altri rivenditori terzi autorizzati.