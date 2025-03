JBL, azienda statunitense di proprietà della Harman specializzata nella produzione di sistemi audio, ha recentemente presentato i nuovi speaker Bluetooth portatili JBL Flip 7 e JBL Charge 6.

L’azienda ha voluto riprogettare i suoi bestseller per migliorare ulteriormente la potenza del suono, implementando la tecnologia AI Sound Boost che analizza la musica in tempo reale e ottimizza il suono evitando le distorsioni.

JBL Flip 7

Rispetto al predecessore, il nuovo JBL Flip 7 è stato riprogettato con l’aggiunta di un cinturino e un moschettone intercambiabili, emblema della portabilità dello speaker (che gode della certificazione IP68).

Come anticipato in apertura, alla pari del fratello maggiore, esso è dotato della tecnologia AI Sound Boost che sfrutta l’intelligenza artificiale per analizzare la musica e assicurare bassi potenti senza distorsioni. In generale, il suono offerto migliora grazie a un nuovo tweeter (con design a cupola) che offre suoi chiari e nitidi.

Specifiche e immagini

Di seguito riportiamo le principali specifiche dello speaker JBL Flip 7.

JBL Pro Sound con AI Sound Boost

Predisposizione per Bluetooth 5.4

Fino a 16 ore di riproduzione con Playtime Boost

Design impermeabile con certificazione IP68

Connessione multi speaker tramite Auracast con speaker abilitati JBL Auracast

Sistema PushLock integrato con accessori di trasporto intercambiabili

Audio lossless ad alta risoluzione tramite connessione USB-C

Connessione all’app JBL

JBL Charge 6

Il nuovo JBL Charge 6 integra un cinturino da polso ed è stato migliorato per rendere accessibile l’audio di alta qualità: oltre alla tecnologia AI Sound Boost, lui vanta un woofer che garantisce bassi più profondi rispetto al modello precedente.

Rispetto al fratello minore, che garantisce fino a 16 ore di autonomia, lui è in grado di spongersi fino alle 28 ore di autonomia grazie alla funzionalità Playtime Boost. La batteria integrata si ricarica tramite USB-C e può fungere da powerbank.

Specifiche e immagini

Di seguito riportiamo le principali specifiche dello speaker JBL Charge 6.

JBL Pro Sound con AI Sound Boost

Predisposizione per Bluetooth 5.4

Fino a 28 ore di riproduzione con Playtime Boost

Design impermeabile con certificazione IP68

Connessione multi speaker tramite Auracast con speaker abilitati JBL Auracast

Tracolla rimovibile con configurazioni multiple

Audio lossless ad alta risoluzione tramite connessione USB-C

Connessione all’app JBL

Disponibilità e prezzi dei nuovi JBL Flip 7 e JBL Charge 6

I nuovi speaker JBL saranno disponibili dal 1 aprile 2025 nelle colorazioni nero, blu, bianco, rosso, motivo mimetico, rosa e viola. Di seguito, riportiamo i prezzi consigliati: