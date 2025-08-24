Il momento giusto per aggiornare il salotto è arrivato: MEDION TV Ultra HD 65″ MD 865200 scende a 379,95€ su Amazon grazie a un coupon di 120€ che si applica direttamente dalla pagina prodotto. In questa fascia di prezzo è raro trovare un 65″ con 4K, HDR10, VIDAA Store con app popolari e Bluetooth. Sconto reale e interessante rispetto al listino, ideale per chi cerca grande diagonale e funzioni smart senza sforare il budget. Ecco i dettagli:
Smart TV MEDION UHD 65”: specifiche e punti di forza
Pensato per streaming, sport e intrattenimento domestico, MEDION MD 865200 punta su un pannello Ultra HD 3840×2160 da 65 pollici con supporto HDR10 per neri più profondi e colori più vividi. Il sistema smart VIDAA offre accesso immediato a Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, Paramount+ e a molte altre app, con interfaccia reattiva e ricerca semplice.
- Display: LCD 65″ 4K, refresh 60 Hz
- HDR: HDR10 per contrasto e gamma colore migliorati
- Smart TV: VIDAA app store, HbbTV, servizi streaming principali
- Sintonizzazione: HD Triple Tuner e CI+
- Multimedia: PVR ready per registrazioni da TV su USB
- Connettività: Bluetooth, più porte HDMI e USB
- Audio: stereo con modalità sonore dedicate
- Efficienza energetica: Classe E
- Dimensioni pannello: 163,9 cm diagonale
- Garanzia: 2 anni del produttore
A questo prezzo, il rapporto qualità/prezzo è il vero plus: 65″ 4K con HDR10 e piattaforma smart completa a meno di 380€ è competitivo per film e serie in streaming. Nota per chi gioca: il refresh a 60 Hz resta adeguato per console e casual gaming, ma non è pensato per chi cerca frame rate elevati. Da considerare anche la classe energetica E, aspetto comune in questa diagonale ma da mettere in conto.
Dettagli dell’offerta: prezzo, sconto e disponibilità
L’opportunità di acquisto è disponibile su Amazon, dove il televisore è attualmente venduto a 499,95€. Tuttavia, applicando il coupon sconto di 120€ direttamente nella pagina del prodotto, il prezzo finale scende a soli 379,95€. Si tratta di un risparmio netto di 120€, che corrisponde a uno sconto di circa il 24% sul prezzo di listino, portando un 65 pollici 4K in una fascia di prezzo solitamente occupata da modelli molto più piccoli. È fondamentale ricordare che le offerte basate su coupon possono avere una durata limitata o essere soggette a esaurimento scorte, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione. La spedizione è gestita da Amazon, garantendo affidabilità e rapidità nella consegna.
