Se state valutando l’acquisto di un nuovo monitor per giocare ad alto refresh-rate, ma il vostro budget è molto ridotto, vi segnaliamo che oggi su Amazon c’è un’ottima offerta per l’MSI G2712F, un display velocissimo che non solo cerca di bilanciare al meglio le prestazioni, ma anche una certa qualità e l’affidabilità a cui ci ha abituati MSI per i suoi prodotti.

Quando siamo obbligati a risparmiare su un componente o una periferica, dobbiamo mettere in conto anche qualche compromesso, più o meno importante a seconda del costo e, come detto sopra, anche dal brand in questione. Bene MSI G2712F cerca di ridurre al minimo i compromessi, magari non brilla per la sua risoluzione, ma a nostro avviso può soddisfare praticamente la maggior parte dell’utenza di fascia bassa o medio-bassa che gioca in Full-HD.

MSI G2712F: pannello rapidissimo per un gameplay fluido

Come avrete intuito, il primo e forse unico “compromesso” per questo monitor MSI potrebbe essere la risoluzione 1920x1080P; utilizziamo il condizionale, ma in realtà nella fascia più economica del mercato consumer è difficile avere a disposizione una scheda grafica che permetta di giocare i titoli di ultima generazione oltre il Full-HD e soprattutto a un frame-rate di 180 hertz.

Ma andiamo nel dettaglio. MSI G2712F è un monitor con diagonale da 27 pollici e risoluzione Full-HD; a bordo troviamo un pannello IPS Ultra Rapid con un tempo di risposta GtG 1 ms, caratteristica che insieme al refresh di 180 hertz e il supporto Adaptive Sync garantisce un’esperienza fluida e senza artefatti in gioco.

Essendo un IPS, avremo ottimi angoli di visione (fino a 178°) e una resa cromatica decente anche in altri ambiti di utilizzo; a bordo troviamo anche la funzionalità di contrasto dinamico, MSI Night Vision e connettività HDMI 2.0b CEC oltre che Display Port 1.2a, fondamentale per sfruttare la frequenza di aggiornamento fino a 180 hertz.

MSI guarda molto anche al design, con cornici sottili su tre lati e un piedistallo curato, ergonomico e stabile; non mancano ovviamente tutte le funzionalità proprietarie MSI e la possibilità di personalizzazione, sia via software che con il joystick a cinque vie posto sul retro del pannello.

Un monitor equilibrato questo MSI G2712F, come detto sopra indicato per l’utenza che gioca a 1080P ma ad alto frame-rate (quindi con una GPU capace di macinare 180 FPS sul vostro gioco preferito).

Nel contesto delle offerte Amazon, ricordiamo ai nostri lettori di valutare sempre l’iscrizione ad Amazon Prime, la prova è gratuita per un mese e potrete toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, soprattutto le spedizioni gratuite e veloci.

Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.