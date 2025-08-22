LG Electronics annuncia l’arrivo di un nuovo aggiornamento di LG Gaming Portal che renderà l’hub all-in-one ancora più completo e offrirà un’esperienza gaming sempre più personalizzata. L’update consente importanti passi avanti per la piattaforma disponibile in più di 30 Paesi, Italia compresa: vediamo cosa cambia e quali sono le novità.

LG Gaming Portal si aggiorna e diventa ancora più completo

LG Gaming Portal è un hub disponibile sulle smart TV LG che permette di avere accesso diretto a tantissimi titoli in modo semplice e rapido. Si tratta di un vero e proprio “raccoglitore”, che offre una panoramica di tutte le app disponibili, tra cui quelle di cloud gaming, app di giochi e tanti suggerimenti personalizzati. L’aggiornamento annunciato offrirà l’accesso a un ampio catalogo di titoli, dai giochi nativi per webOS alle più importanti produzioni tripla-A, e renderà l’esperienza utente ancora più fluida grazie a nuove funzioni.

L’interfaccia si arricchisce del menu “Gioca con il gamepad“, che consente di selezionare il proprio servizio di cloud gaming preferito (tra cui Amazon Luna, Blacknut, Boosteroid e Xbox Game Pass Ultimate) e di iniziare a giocare semplicemente collegando un gamepad alla TV, senza necessità di console o altri dispositivi esterni. Grazie alla collaborazione con NVIDIA, le smart TV LG sono le prime al mondo a supportare il cloud gaming in 4K a 120 Hz con HDR tramite l’app nativa GeForce NOW: per ora si parte dai modelli OLED 2025, ma il supporto sarà esteso ad altri modelli nel corso dell’anno.

Ci sono poi la nuova sezione “Consigliati per te“, che permette agli utenti di avere accesso a promozioni e opzioni di acquisto, e la funzione “High Score Challenge“, accessibile nella sezione “All Games” e disponibile per i giochi di diversi partner (tra cui Couchplay e Playworks); quest’ultima aumenta il coinvolgimento dei giocatori spingendoli a sfidarsi per ottenere il punteggio più alto nelle competizioni.

Nel frattempo, continua a espandersi la libreria di titoli nel Gaming Portal di LG, sia con giochi in singolo sia con i multiplayer. La collaborazione con Blacknut permette di abbonarsi a un singolo titolo da giocare in cloud: tra questi spiccano trasposizioni di popolari classici come Agatha Christie – Assassinio sull’Orient Express e Chi vuol essere milionario?, oltre a Nickelodeon Kart Racers 3: Slime Speedway. Ci sono poi titoli come Everdream Valley (per interagire con gli animali della fattoria) e Overcooked! 2, che mette alla prova il lavoro di squadra tra caos e divertimento in cucina. Il catalogo del servizio include anche tanti giochi per i quali non è richiesto l’uso di controller, come The Jackbox Party Starter e il prossimo Inua – A Story in Ice and Time.

Grazie alla partnership con Play.Works, sul Gaming Portal di LG è disponibile anche una vasta gamma di titoli gratuiti, tra cui Wheel of Fortune, Tetris, PAC-MAN, e le nuove aggiunte Creature Mix (dove i giocatori possono combinare il DNA degli animali con l’IA per creare creature uniche), e il gioco di avventura Temple Maze.

“Con oltre 4.000 titoli basati su cloud e 600 giochi gratuiti per giocatore singolo e multigiocatore, il Gaming Portal di LG sta rapidamente diventando un hub all-in-one per ogni giocatore“, ha commentato Chris Jo, responsabile del webOS Platform Business Center presso LG Media Entertainment Solution Company. “Grazie a nuovi aggiornamenti dell’esperienza utente e a un ecosistema di partner in crescita, stiamo avvicinando ogni tipo di gioco agli utenti di tutto il mondo, rendendolo più facile da scoprire“.

LG Gaming Portal è attualmente disponibile su LG Smart TV e Smart Monitors, e TV con sistema operativo webOS 6.0 e successivi.