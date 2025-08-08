L’attesa per Grand Theft Auto VI è già altissima e, con la data di uscita fissata al 26 maggio 2026, la domanda che molti giocatori si pongono, spesso e volentieri con una certa apprensione, riguarda un aspetto molto concreto: quanto costerà GTA VI?

Al momento, l’azienda non si sbilancia, in un’intervista a Variety Strauss Zelnick, CEO e presidente di Take-Two Interactive, ha ribadito che l’annuncio ufficiale sul prezzo arriverà da Rockstar a tempo debito, sottolineando però un concetto chiave che, a suo dire, guida ogni scelta, ovvero l’obbiettivo di offrire sempre un valore superiore a quello richiesto.

Quanto potrebbe costare GTA VI?

Negli ultimi anni i prezzi dei titoli tripla A si sono progressivamente alzati, arrivando spesso alla soglia degli 80 euro; alcuni analisti del settore non escludono che GTA VI possa debuttare a 100 euro, non solo per coprire i costi di sviluppo stimati in una cifra tra 1 e 2 miliardi di euro, ma anche per stabilire un nuovo standard di mercato.

Un’ipotesi che, se confermata, potrebbe avere conseguenze importanti, se Rockstar riuscisse a imporre un prezzo a tre cifre, è probabile che altri editori seguano la stessa strada.

Zelnick ha ricordato come, nel settore, sia prassi consolidata lanciare i giochi a prezzo premium, eventualmente accompagnati da edizioni speciali, per poi ridurne gradualmente il costo nel tempo; Take-Two, ha precisato, si concentra più di altri sull’assicurare che l’esperienza sia eccezionale, lasciando intendere che il prezzo sarà giustificato dalla qualità complessiva del prodotto.

A rendere ancora più acceso il dibattito contribuisce il paragone con GTA V, che a fronte di un investimento di circa 265 milioni di dollari è diventato un fenomeno da oltre 200 milioni di copie vendute e 8,5 miliardi di dollari di ricavi.

Se è vero che il prezzo di lancio rappresenterà un precedente per l’industria, è altrettanto vero che Rockstar non potrà permettersi di scontentare la base di giocatori di GTA Online, attiva e redditizia da oltre un decennio; dal 2013 a oggi, la modalità online ha generato miliardi di dollari grazie a microtransazioni e aggiornamenti costanti, confermandosi una vera miniera d’oro a lungo termine.

Per il momento quindi, la cifra resta avvolta nel mistero, ma senza alcun dubbio il prezzo di GTA VI avrà un impatto sull’intero settore. Non ci resta che attendere per scoprire quanto costerà il biglietto d’ingresso per la prossima avventura a Vice City.