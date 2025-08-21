Ci siamo: mancano solo due giorni all’inizio della Serie A 2025-2026, e se non volete perdervi neanche una partita della vostra squadra del cuore avete a disposizione il piano MyClubPass di DAZN, annunciato da poche ore. La stagione partirà alla grande con le prime due giornate, prima della sosta per le nazionali.

DAZN MyClubPass: per non perdersi nulla della propria squadra

Come abbiamo visto, DAZN ha lanciato a grande richiesta il nuovo piano MyClubPass, che permette di seguire solo la propria squadra del cuore di Serie A a fronte di un prezzo mensile inferiore rispetto all’abbonamento completo. Risulta disponibile per tutti coloro che non hanno già un abbonamento Full o Family attivo e dai nuovi clienti, ma solo fino alla fine del mese di agosto.

Al costo di partenza di 27,42 euro al mese, mette a disposizione tutti i match di Serie A di una squadra a scelta, ma anche highlights, pre e post-partita e contenuti on-demand dedicati alla stessa squadra. L’inizio della Serie A 2025-2026 è alle porte, con le prime due giornate una di seguito all’altra prima della sosta delle nazionali, particolarmente importante per l’Italia, a caccia di punti con Estonia e Israele per strappare la qualificazione al prossimo Mondiale.

Al fischio d’inizio mancano solo due giorni, e come di consueto sarà la squadra campione d’Italia a dare il via alle danze. Questo il calendario dei primi due turni, con relativi orari:

Giornata 1 - 23/25 agosto 2025: Sassuolo vs Napoli – sabato 23 agosto, ore 18:30

Genoa vs Lecce – sabato 23 agosto, ore 18:30

Milan vs Cremonese – sabato 23 agosto, ore 20:45

Roma vs Bologna – sabato 23 agosto, ore 20:45

Cagliari vs Fiorentina – domenica 24 agosto, ore 18:30

Como vs Lazio – domenica 24 agosto, ore 18:30

Atalanta vs Pisa – domenica 24 agosto, ore 20:45

Juventus vs Parma – domenica 24 agosto, ore 20:45

Udinese vs Verona – lunedì 25 agosto, ore 18:30

Inter vs Torino – lunedì 25 agosto, ore 20:45

Giornata 2 - 29/31 agosto 2025: Cremonese vs Sassulo – venerdì 29 agosto, ore 18:30

Lecce vs Milan – venerdì 29 agosto, ore 20:45

Bologna vs Como – sabato 30 agosto, ore 18:30

Parma vs Atalanta – sabato 30 agosto, ore 18:30

Napoli vs Cagliari – sabato 30 agosto, ore 20:45

Pisa vs Roma – sabato 30 agosto, ore 20:45

Genoa vs Juventus – domenica 31 agosto, ore 18:30

Torino vs Fiorentina – domenica 31 agosto, ore 18:30

Inter vs Udinese – domenica 31 agosto, ore 20:45

Lazio vs Verona – domenica 31 agosto, ore 20:45

Il nuovo abbonamento MyClubPass di DAZN può essere attivato solo entro il 31 agosto 2025, con sottoscrizione annuale: potete scegliere tra il pagamento anticipato in un’unica soluzione (329 euro, pari a 27,42 euro al mese) e il pagamento dilazionato in 12 mesi (29,99 euro al mese). Come gli altri piani (Family a parte), anche MyClubPass permette di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi, purché siano connessi alla stessa rete Internet.

Visto che le prime due giornate sono ormai dietro l’angolo, non ha molto senso attendere fino alla fine del mese, se siete interessati ad attivare il nuovo abbonamento. In questo caso, potete seguire il link qui in basso per procedere.