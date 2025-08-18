Richiesto a gran voce da molti, alla fine è arrivato ufficialmente, anche se forse non esattamente nelle modalità e nei prezzi attesi. DAZN lancia MyClubPass, il nuovo piano di abbonamento pensato per chi desidera seguire solo la propria squadra del cuore di Serie A: prevede una formula dedicata e un prezzo più basso rispetto all’abbonamento completo. Vediamo come funziona, cosa offre, quanto costa e come attivarlo.

Finalmente DAZN MyClubPass, il piano per seguire solo la propria squadra di Serie A

Per la prima volta è disponibile DAZN MyClubPass, il piano pensato per chi vuole seguire solo una squadra, la propria. Un unico Pass con durata limitata pensato per chi vuole vedere solo una squadra, come una sorta di abbonamento allo stadio (anche per le trasferte).

Il nuovo piano è attivabile da oggi fino al 31 agosto 2025 da coloro che NON hanno un abbonamento DAZN attivo (cioè da chi ha già perfezionato la disdetta), dai nuovi clienti e dai tifosi che hanno attivo un abbonamento Goal o Sports. Con MyClubPass si potranno vivere tutti i match di Serie A di una squadra a scelta, senza perdersi nemmeno un minuto, in casa e in trasferta, compresi pre e post-partita, highlights e contenuti on-demand dedicati alla stessa squadra.

Basta scegliere la squadra al momento della sottoscrizione per seguire tutte e 38 le partite della stagione 2025/2026 di Serie A. Il piano MyClubPass è attivabile come detto solo fino alla fine del mese, salvo proroghe e altre promozioni, ai seguenti prezzi:

piano annuale (12 mesi) con pagamento anticipato in unica soluzione: 329 euro (pari a 27,42 euro al mese per 12 mesi);

in unica soluzione: (pari a per 12 mesi); piano annuale (12 mesi) con pagamento in 12 rate mensili: 29,99 euro al mese (totale di 359,88 euro per 12 mesi).

Come per i piani standard, anche MyClubPass prevede la possibilità di guardare contemporaneamente DAZN su due dispositivi, purché siano connessi alla stessa rete Internet.

Chi vuole di più: gli altri abbonamenti DAZN

Chi vuole di più oppure qualcosa di diverso può optare per uno degli altri abbonamenti DAZN, che mantengono il listino prezzi invariato: parliamo di DAZN Sports, DAZN Full, DAZN Family e DAZN Goal, con i cambiamenti di nomenclatura che abbiamo visto nel mese di luglio.

Gli abbonamenti DAZN Star, Goal Pass, Standard e Plus hanno cambiato nome in vista della nuova stagione di Serie A e diventano, come detto, rispettivamente DAZN Sports, Goal, Full e Family, senza variazioni nei contenuti e nei prezzi. Ecco cosa offrono e quali sono i prezzi:

DAZN Sports (in precedenza DAZN Start): Prezzi: l’abbonamento annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione costa 99 euro (circa 8,25 euro al mese), il pagamento dilazionato in 12 rate mensili (con permanenza minima di 12 mesi) rimane a 11,99 euro al mese e l’abbonamento mensile senza vincoli prevede 14,99 euro al mese . Contenuti: l’abbonamento Sports è pensato per chi è interessato principalmente ad altri sport oltre al calcio . Attualmente permette di vedere il meglio del basket europeo (tra Eurolega, Eurocup e Champions League), la pallavolo (tra cui Nations League, Mondiale per Club, Beach Pro Tour, Champions League, SuperLega, Serie A1 femminile, Campionato Mondiale), la NFL, la boxe, il golf e altre competizioni; inclusa anche la Red Bull TV e i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2. La visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se connessi alla stessa rete Internet di casa.

(in precedenza DAZN Start): DAZN Goal (ex DAZN Goal Pass): Prezzi: l’abbonamento annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione costa 129 euro (circa 10,75 euro al mese), il pagamento dilazionato in 12 rate mensili (con permanenza minima di 12 mesi) rimane a 13,99 euro al mese e l’abbonamento mensile senza vincoli prevede 19,99 euro al mese . Contenuti: l’abbonamento Goal include la visione in diretta delle 3 partite di Serie A in co-esclusiva con Sky e NOW di ogni giornata (sabato 20:45, domenica 18:00 e lunedì 20:45, con almeno 4 big match per ogni stagione), gli highlights di tutte le partite di Serie A, tutta la Serie B (fino al 2027), tutta la LaLiga (fino al 2029), il meglio della Liga portoghese, tutta la Serie A femminile e una selezione di contenuti di basket. La visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se connessi alla stessa rete Internet di casa.

(ex DAZN Goal Pass): DAZN Full (ex DAZN Standard): Prezzi: l’abbonamento annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione costa 359 euro (circa 29,92 euro al mese), il pagamento dilazionato in 12 rate mensili (con permanenza minima di 12 mesi) rimane a 34,99 euro al mese e l’abbonamento mensile senza vincoli prevede 44,99 euro al mese . Contenuti: l’abbonamento Full, come il nome suggerisce, include l’ intera offerta sportiva di DAZN: tutta la Serie A, tutta la Serie BKT, tutta LaLiga, la Serie A Women, il meglio della Liga portoghese, il meglio del volley italiano e internazionale, l’Europeo di basket e i grandi eventi dei canali Eurosport (dal tennis con Australian Open e Roland Garros, al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC e agli sport invernali). Anche qui, la visione in contemporanea su 2 dispositivi è possibile solo se connessi alla stessa rete Internet di casa.

(ex DAZN Standard): DAZN Family (ex DAZN Plus): Prezzi: l’abbonamento annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione costa 599 euro (circa 49,91 euro al mese), il pagamento dilazionato in 12 rate mensili (con permanenza minima di 12 mesi) rimane a 59,99 euro al mese e l’abbonamento mensile senza vincoli prevede 69,99 euro al mese . Contenuti: l’abbonamento Family include gli stessi contenuti dell’abbonamento Full, e in più permette di vederli in contemporanea su un massimo di 4 dispositivi su due reti Internet differenti (massimo 2 dispositivi per ciascuna rete).

(ex DAZN Plus):

Grazie alla partnership con Warner Bros. Discovery, DAZN offre ai suoi abbonati ancora più eventi sportivi: con i canali Eurosport 1 ed Eurosport 2, già presenti con il meglio delle competizioni di tennis, ciclismo, sport da combattimento e sport invernali, si aggiungono anche le competizioni integrali trasmesse da Eurosport, con tutte le partite del Roland Garros e degli Australian Open, tutti i Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, le dirette integrali di tutte le tappe del Tour de France, del Giro d’Italia e della Vuelta e ogni momento delle Grandi Classiche del ciclismo del calendario UCI (come Milano-Sanremo, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Parigi-Roubaix, Giro di Lombardia), tutte le principali discipline degli sport invernali, ogni appuntamento sull’ottagono dell’UFC, del PGA Tour di golf, del World Snooker Tour, fino ai motori con il campionato WEC, lo Speedway, la Formula E, e non solo.

Resta a disposizione DAZN For Business, l’offerta dedicata a bar e ristoranti che permette di far vivere il grande sport a un pubblico ancora più ampio. Con l’abbonamento sono inclusi tutta la Serie BKT, tutta la LIGA EA Sports e il meglio di quella portoghese con tre partite della Liga Portugal Betclic per ogni turno, ma anche altri sport come il volley (italiano e internazionale), e tutta l’offerta di Eurosport con le competizioni integrali già citate più su.