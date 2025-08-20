È partita la Gaming Week di Amazon che, fino al prossimo 26 agosto, metterà a disposizione degli utenti la possibilità di acquistare prodotti tech con prezzi davvero molto interessanti. Tra le promozioni più interessanti spicca una dedicata all’intrattenimento domestico di alto livello: la smart TV Xiaomi TV F Pro 75 da ben 75 pollici è disponibile a un prezzo eccezionale, scontato del 40% rispetto al prezzo di listino e proposto a soli 599,00€ su Amazon. Si tratta di un’opportunità da non sottovalutare per chi desidera trasformare il proprio salotto in una vera e propria sala cinema senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero affare.

Xiaomi TV F Pro 75: QLED, 120Hz e Fire TV integrata

Il punto di forza di Xiaomi TV F Pro 75 è senza dubbio il suo imponente pannello da 75 pollici con tecnologia QLED. Questa tecnologia, basata su Quantum Dot, garantisce una riproduzione cromatica superiore, con oltre un miliardo di colori vividi e realistici. La risoluzione è 4K UHD (3840 x 2160 pixel), supportata dalla tecnologia HDR10+ che ottimizza dinamicamente contrasto e luminosità scena per scena, offrendo neri più profondi e dettagli eccellenti nelle aree chiare e scure dell’immagine.

Anche le prestazioni sono di alto livello, soprattutto in relazione al prezzo. Grazie alla tecnologia MEMC (Motion Estimation, Motion Compensation), i movimenti appaiono più fluidi e naturali, una caratteristica ideale per la visione di eventi sportivi e film d’azione. Per gli appassionati di videogiochi, la modalità Game Boost a 120Hz assicura un gameplay reattivo e senza scatti, riducendo al minimo l’input lag.

Il cuore smart del televisore è affidato a Fire OS 8, il sistema operativo di Amazon. L’interfaccia è fluida e intuitiva, con accesso immediato a migliaia di applicazioni come Netflix, Prime Video, Disney+, YouTube e molte altre. Il telecomando include il controllo vocale con Alexa integrata, permettendo di cercare contenuti, regolare il volume e controllare i dispositivi smart home compatibili. La dotazione è completata da 2 GB di RAM, 32 GB di memoria interna e piena compatibilità con Apple AirPlay.

Display : 75 pollici QLED 4K UHD (3840×2160)

: 75 pollici QLED 4K UHD (3840×2160) HDR : Supporto HDR10+

: Supporto HDR10+ Fluidità : Tecnologia MEMC e Game Boost 120Hz

: Tecnologia MEMC e Game Boost 120Hz Sistema Operativo : Fire OS 8 con Alexa integrata

: Fire OS 8 con Alexa integrata Memoria : 2 GB RAM + 32 GB storage

: 2 GB RAM + 32 GB storage Connettività: Wi-Fi, Bluetooth 5.0, 4x HDMI, 2x USB, Ethernet, Apple AirPlay

I dettagli dell’offerta su Amazon

L’offerta attuale su Amazon è estremamente vantaggiosa. Il prezzo di listino per Xiaomi TV F Pro 75 è di 999,00€, mentre di 699€ il prezzo precedente, ma grazie a questa promozione è possibile acquistarlo a soli 599,00€, stesso prezzo del Prime Day. Questo si traduce in un risparmio netto di ben 400 €, con uno sconto effettivo del 40% sul prezzo di listino. Inoltre, il prezzo più basso registrato su Amazon negli ultimi 30 giorni era di 699,00 €, a conferma dell’eccezionalità di questa promozione.

Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon, garantendo così una consegna rapida e affidabile, oltre a un’eccellente assistenza clienti. L’offerta rientra nella cornice della Gaming Week di Amazon e sarà valida fino al 26 agosto, ma è sempre consigliabile agire in fretta, poiché le scorte potrebbero esaurirsi prima della scadenza.

