È partita la Gaming Week di Amazon che, fino al prossimo 26 agosto, metterà a disposizione degli utenti la possibilità di acquistare prodotti tech (non tutti legati al mondo del gaming) con prezzi davvero molto interessanti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alle nuove promozioni in corso sullo store in queste ore.
Le offerte della Gaming Week di Amazon
La nuova tornata di promo di Amazon mette a disposizione sconti su tantissimi prodotti tech. Da notebook a monitor passando per componenti per PC, periferiche e accessori di vario tipo. Le opportunità per un ottimo acquisto a prezzo scontato sono davvero tante.
Per un quadro completo sugli sconti in corso è sufficiente accedere alla pagina ufficiale della Gaming Week, che trovate linkata qui di sotto. Sfruttando i filtri di ricerca, è possibile selezionare la categoria desiderata e individuare il prodotto giusto da comprare.
Come sottolineato in apertura, la Gaming Week di Amazon comprende tantissimi prodotti in offerta con prezzi molto vantaggiosi. Fornire un elenco completo è praticamente impossibile. Per questo motivo, di seguito, vi proponiamo una selezione delle migliori offerte disponibili per alcune categorie di prodotto.
Partiamo dai monitor:
- Acer CBA242Y da 24 pollici con risoluzione Full HD e refresh rate di 100 Hz in offerta a 94 euro
- ASUS TUF Gaming VG27AQ3A da 27 pollici con risoluzione QHD e refresh rate di 180 Hz in offerta a 179 euro
- ASUS ROG Strix XG27UCG da 27 pollici con risoluzione 4K e refresh rate di 160 Hz in offerta a 429 euro
Tra i notebook da gaming troviamo:
- HP Victus 15 con Intel Core 5 210 H, 16 GB di RAM, 512 GB di SSD e la scheda video NVIDIA RTX 5050 è in offerta a 899 euro
- Acer Nitro V 16 con Ryzen 7 8845HS, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e la scheda video NVIDIA RTX 4060 è in offerta a 999 euro
- Acer Nitro V 16S AI PC con processore Ryzen AI 7 350, 16 GB di RAM, 1 TB di SSD e la scheda video NVIDIA RTX 5070 è in offerta a 1.899 euro
Da valutare anche alcune schede video:
- RTX 5060 Gigabyte EAGLE in offerta a 318 euro
- RTX 5060 Ti da 16 GB in versione MSI Inspire 2X in offerta a 459 euro
- RTX 4070 Super PNY in offerta a 586 euro
- RTX 5070 PNY in offerta a 618 euro
- RTX 5080 PNY in offerta a 1.218 euro
Da segnalare anche alcune periferiche come:
- Trust Gaming GXT 929 Helox Mouse Gaming Wireless Superleggero 75g in offerta a 14,99 euro
- SOLIDEE tastiera da gioco meccanica al 65% in offerta a 21,91 euro
- Trust Gaming GXT 144 Rexx Mouse Verticale in offerta a 26,99 euro
- SteelSeries Apex 3 TKL, RGB tastiera da gaming in offerta a 44,99 euro
- ASUS ROG Azoth Tastiera da Gaming in offerta a 209 euro
Se siete alla ricerca di una nuova scheda video vi rimandiamo anche a questo approfondimento sulle migliore schede in offerta.
