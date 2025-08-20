È partita la Gaming Week di Amazon che, fino al prossimo 26 agosto, metterà a disposizione degli utenti la possibilità di acquistare prodotti tech (non tutti legati al mondo del gaming) con prezzi davvero molto interessanti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alle nuove promozioni in corso sullo store in queste ore.

Le offerte della Gaming Week di Amazon

La nuova tornata di promo di Amazon mette a disposizione sconti su tantissimi prodotti tech. Da notebook a monitor passando per componenti per PC, periferiche e accessori di vario tipo. Le opportunità per un ottimo acquisto a prezzo scontato sono davvero tante.

Per un quadro completo sugli sconti in corso è sufficiente accedere alla pagina ufficiale della Gaming Week, che trovate linkata qui di sotto. Sfruttando i filtri di ricerca, è possibile selezionare la categoria desiderata e individuare il prodotto giusto da comprare.

Come sottolineato in apertura, la Gaming Week di Amazon comprende tantissimi prodotti in offerta con prezzi molto vantaggiosi. Fornire un elenco completo è praticamente impossibile. Per questo motivo, di seguito, vi proponiamo una selezione delle migliori offerte disponibili per alcune categorie di prodotto.

Partiamo dai monitor:

Tra i notebook da gaming troviamo:

Da valutare anche alcune schede video:

Da segnalare anche alcune periferiche come:

Se siete alla ricerca di una nuova scheda video vi rimandiamo anche a questo approfondimento sulle migliore schede in offerta.