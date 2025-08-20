Sony ha annunciato un importante ampliamento della sua linea di accessori INZONE, il brand dedicato al mondo del gaming che negli ultimi anni si è ritagliato uno spazio sempre più rilevante grazie a prodotti mirati soprattutto ai giocatori su PC.

Tutte le novità della serie INZONE di Sony per il gaming

La novità annunciata da Sony non riguarda soltanto le cuffie, da sempre punto di forza della serie, ma anche periferiche fondamentali come tastiera, mouse e tappetini, sviluppati in collaborazione con il team eSport Fnatic, che ha fornito feedback preziosi direttamente dal campo di gioco competitivo.

INZONE H9 II

Il prodotto di punta della nuova gamma è senza dubbio rappresentato dalle INZONE H9 II, cuffie wireless con cancellazione del rumore che riprendono la tecnologia delle apprezzatissime WH-1000XM6, adattata però alle esigenze tipiche del gaming; parliamo infatti di un design leggero (solo 260 grammi) con archetto ridisegnato per il massimo comfort, driver ottimizzati per percepire anche i dettagli sonori più nascosti (come i passi in lontananza), microfoni cardioidi ad alta direzionalità con IA per filtrare il rumore di fondo e una connessione 2,4 GHz tramite dongle USB-C con latenza ridottissima.

Non mancano la compatibilità con LE Audio e Bluetooth multipoint, fino a 30 ore di autonomia e una pratica custodia per riporre il tutto in sicurezza; in sintesi, un pacchetto che punta a diventare un nuovo riferimento per chi cerca prestazioni elevate negli FPS e non solo.

INZONE E9

Al fianco delle cuffie over-ear arrivano i nuovi INZONE E9, auricolari cablati e compatti pensati per i gamer che preferiscono un form factor leggero e discreto; la peculiarità è la struttura completamente chiusa, la prima per Sony in un prodotto di questo tipo, che assicura isolamento passivo superiore arricchito da puntali in schiuma o silicone di varie misure.

Gli E9 non sono un semplice esperimento, sono già stati approvati per l’uso nell’Apex Legends Global Series Year 5 Championship, segno che Sony li ha sviluppati con in mente i professionisti. L’audio è regolabile tramite INZONE Hub, con equalizzatore personalizzabile, supporto al 7.1 virtuale e suono spaziale a 360 gradi.

INZONE KBD-H75

Un altro debutto assoluto riguarda la tastiera meccanica INZONE KND-H75, caratterizzata da un layout compatto al 75%, frequenza di scansione fino a 8.000 Hz e switch progettati per garantire reattività senza compromessi; la struttura in alluminio, il supporto con guarnizione che ammortizza gli urti e i controlli rapidi (come il selettore multifunzione per regolare il volume) completano un prodotto nato chiaramente con il supporto dei pro-palyer Fnatic, che hanno contribuito a definire anche il feeling dei tasti.

INZONE Mouse-A

Sony introduce anche INZONE Mouse-A, dal peso di appena 48,4 grammi grazie a un rivestimento innovativo rinforzato con microsfere di vetro cave; a dispetto della leggerezza l’autonomia raggiunge le 90 ore e il sensore proprietario arriva fino a 30K DPI, 70G di accelerazione e 750 IPS, valori che lo posizionano direttamente nel segmento competitivo.

Anche qui ritroviamo un polling rate di 8.000 Hz, switch ottici privi di contatto meccanico e un design ottimizzato per garantire una presa stabile e confortevole anche nelle sessioni più frenetiche.

Tappetini Mat-F e Mat-D

Chiude la gamma la coppia di tappetini INZONE Mat-F e Mat-D, pensati rispettivamente per i giocatori che preferiscono un approccio a bassa sensibilità (con maggiore resistenza per affinare la mira) o alta sensibilità (con scorrimento rapido e fluido); entrambi condividono cuciture anti-strappo e bordi ribassati per non intralciare i movimenti.

Infine, Sony aggiorna anche un modello già esistente, le INZONE H3, cuffie cablate entry level della linea che saranno disponibili anche in una nuova colorazione nera, oltre al tradizionale bianco.

Tutti i nuovi prodotti INZONE arriveranno sul mercato da settembre 2025, Sony non ha ancora condiviso dettagli riguardo ai prezzi dei vari dispositivi, non ci resta quindi che attendere qualche settimana per saperne di più.