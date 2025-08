Nel sempre più affollato mercato degli auricolari wireless economici, in cui ogni tipo di brand tenta di spiccare dalla massa e farsi notare dai consumatori, Baseus si fa notare con una proposta aggressiva sia sul piano tecnico che su quello del prezzo.

Si chiamano BS1, sono già disponibili in Cina e promettono un’esperienza audio equilibrata, funzionalità intelligenti e un’autonomia da record a un prezzo stracciato.

A distinguerli, oltre all’estetica minimal e alla costruzione compatta, c’è l’adozione della tecnologia Bluetooth 6.0, quattro microfoni per la cancellazione del rumore ambientale tramite intelligenza artificiale e una batteria che può arrivare fino a 50 ore di utilizzo totale. Scopriamoli nel dettaglio.

I Baseus BS1 vogliono riscrivere gli standard della fascia economica

Partiamo dalla componente estetica in cui svetta un design peculiare che, a detta dell’azienda, è il risultato di uno studio su oltre 1000 modelli di orecchio umano, da cui è nato un corpo inclinato in avanti per un adattamento naturale e una migliore stabilità anche durante il movimento.

Per quanto concerne la qualità costruttiva, i Baseus BS1 misurano 34 mm di lunghezza, mentre il case misura 53,2 x 46,7 mm a cui si aggiunge un peso di soli 4,1 grammi ciascuno.

Sono realizzati in policarbonato e sono pensati per chi preferisce un auricolare semi in-ear, cioè senza gommini in silicone a isolamento totale, ma con un inserimento più leggero nel padiglione auricolare.

Qualità audio dinamica e adattiva

Sotto la scocca compatta si nascondono driver dinamici da 10 mm con diaframma in PET ad alta elasticità, capaci di coprire le frequenze che vanno dai 20 Hz a 20 kHz.

Il sistema audio è supportato da un algoritmo EQ dinamico, che regola la resa sonora in base al volume impostato, cercando di mantenere una qualità costante anche in condizioni di ascolto diverse.

La qualità audio è inoltre confermata anche dalla certificazione QQ Music, che garantisce compatibilità e resa ottimale con alcuni dei servizi streaming più popolari.

Una delle caratteristiche più innovative, e inaspettata per un paio di cuffiette in questa fascia di prezzo, è la presenza del nuovo standard Bluetooth 6.0, che garantisce una connessione più stabile e una latenza ancora più bassa rispetto alle versioni precedenti.

Peraltro, il raggio d’azione dichiarato è di 10 metri, con supporto ai codec SBC e AAC, rendendoli compatibili con la maggior parte dei dispositivi Android e iOS.

Per chi ama giocare o guardare video, è presente anche una modalità a bassa latenza da 60 ms, attivabile tramite l’app Baseus.

L’autonomia è uno dei punti forti di questi auricolari: i BS1 garantiscono fino a 8 ore di riproduzione continua a volume medio, mentre il case di ricarica, da 600 mAh, estende l’utilizzo complessivo a ben 50 ore.

Anche la ricarica è ottimizzata: bastano infatti 10 minuti di carica per ottenere 2 ore di autonomia, in aggiunta la ricarica completa della custodia richiede circa 2 ore tramite la porta USB-C.

I Baseus BS1 integrano quattro microfoni con sistema di cancellazione del rumore ambientale (AI ENC). Il design resistente al vento riduce ulteriormente i disturbi in ambienti esterni, come parchi o strade trafficate.

Presente anche la certificazione IP55 che assicura una buona resistenza a polvere e sudore, rendendoli adatti anche all’uso sportivo.

Altre funzioni: doppia connessione, controlli touch, app dedicata

Oltre al design, alla qualità sonora e alla connettività avanzata, i BS1 includono anche una serie di funzioni smart come la connettività simultanea a due dispositivi, i controlli touch personalizzabili, configurabili dall’app Baseus e, sempre dall’app stessa, la funzione “trova i tuoi auricolari” per localizzare i BS1 in caso di smarrimento.

L’app consente anche di modificare l’equalizzazione, abilitare o disabilitare la modalità a bassa latenza e aggiornare il firmware.

Prezzo e disponibilità

I Baseus BS1 sono attualmente disponibili in Cina tramite JD.com a 99 yuan (circa 14 dollari), un prezzo estremamente competitivo considerando le specifiche.

Al momento non ci sono informazioni ufficiali su una distribuzione globale, ma dato l’interesse per i prodotti Baseus anche in Europa, è probabile che arrivino presto anche nei mercati internazionali.

Oltre ai BS1, Baseus è sempre molto attiva nel settore e ha recentemente lanciato altri prodotti interessanti da integrare nel proprio ecosistema di accessori e dispositivi:

Il caricatore PicoGo AN12 da 45W, adatto a smartphone e laptop;

Le cuffie over-ear BH1, con cancellazione attiva del rumore fino a -45 dB, supporto al codec LDAC, Bluetooth 6.0 e una autonomia di 80 ore.

Baseus si conferma dunque un brand capace di conciliare prezzo accessibile e innovazione tecnica, riuscendo a proporre dispositivi e accessori di ottima qualità e prezzi estremamente accessibili.