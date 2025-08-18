Samsung arricchisce la sua gamma di cuffie true wireless con il lancio di un nuovo prodotto destinato a diventare un punto di riferimento del mercato: l’azienda ha ufficializzato, infatti, le nuove Galaxy Buds3 FE, versione “FE” delle Buds3 che punta a replicare il successo delle prime Buds FE. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito al nuovo prodotto.

Segui Samsung Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Le caratteristiche delle nuove Samsung Galaxy Buds3 FE

Le nuove Samsung Galaxy Buds3 FE puntano a offrire un’esperienza d’uso di alta qualità, con prestazioni audio migliorate rispetto al modello precedente ma anche con un prezzo che resterà accessibile. Tra le caratteristiche chiave troviamo la cancellazione attiva del rumore (ANC), un elemento essenziale per poter massimizzare la qualità dell’esperienza d’uso. Da segnalare anche la possibilità di sfruttare la tecnologia Crystal Clear Call che, sfruttando un modello di machine learning pre-addestrato, è in grado di isolare la voce e, quindi, di migliorare le conversazioni anche quando l’utente si trova in un ambiente rumoroso.

La posizione del microfono, secondo Samsung, è stata ottimizzata in modo da riuscire a “catturare” meglio la voce dell’utente. Samsung dichiara anche un miglioramento dei comandi, per semplificare la selezione di una canzone o per controllare il volume con uno swipe. Da segnalare anche la funzione Auto Switch che permette di sfruttare il rilevamento automatico dell’attività audio, trasferendo la connessione da un dispositivo Galaxy a un altro in modo rapido.

Le cuffie permettono all’utente di sfruttare varie funzionalità AI, con la possibilità di accedere all’intelligenza artificiale utilizzando frasi come “Hey Google” e senza la necessità di prendere il telefono. C’è anche la possibilità di sfruttare la traduzione abbinando le Galaxy Buds3 FE all’app Galaxy AI Interprete dello smartphone per poi dialogare con qualcuno in un’altra lingua e in tempo reale. Samsung è intervenuta anche sul design, con una nuova finitura opaca bicolore e dettagli semi-trasparenti.

Prezzo e disponibilità

Per il momento, Samsung non ha fornito indicazioni in merito al prezzo di lancio delle Galaxy Buds3 FE. È confermata, invece, la data di uscita: le cuffie saranno disponibili a partire dal prossimo 5 settembre.