HTC torna a far parlare di sé con un prodotto che segna un passo ulteriore nell’evoluzione dei dispositivi indossabili intelligenti, si tratta dei nuovi HTC VIVE Eagle, occhiali smart con intelligenza artificiale integrata progettati per accompagnare l’utente nelle attività quotidiane senza la necessità di estrarre lo smartphone dalla tasca.

L’azienda taiwanese, già nota per i visori VIVE e per l’impegno nel settore della realtà virtuale e aumentata, questa volta punta su un dispositivo leggero e discreto, capace di fondere insieme design minimalista, funzioni di produttività e strumenti legati all’IA generativa.

Tante caratteristiche interessanti per i nuovi occhiali intelligenti HTC VIVE Eagle

Gli HTC VIVE Eagle pesano meno di 49 grammi e presentano una montatura dal design sobrio, con lenti da sole ZEISS UV400, naselli regolabili e aste ergonomiche; l’attenzione al comfort si nota subito, visto che un prodotto del genere è pensato per essere indossato a lungo nel corso della giornata.

Sul fronte audio troviamo una soluzione open-ear, con altoparlanti stereo e driver di grandi dimensioni, capaci di riprodurre suono spaziale con bassi virtuali, senza però isolare completamente dai rumori ambientali; un compromesso utile per chi vuole ascoltare musica o ricevere indicazioni senza rinunciare alla percezione del mondo esterno.

Il cuore dell’esperienza è rappresentato dall’assistente vocale VIVE AI, compatibile con ChatGPT di OpenAI e Google Gemini, che permette di interagire con gli occhiali in modo naturale tramite vista e voce.

Gli utenti possono chiedere agli occhiali HTC VIVE Eagle di tradurre un menù, scattare foto o brevi video, avviare chiamate, ma anche registrare promemoria, prendere appunti o ricevere consigli personalizzati senza mai toccare lo smartphone; in più, la traduzione in tempo reale copre 13 lingue (tra cui arabo, cinese tradizionale, inglese, francese, tedesco, greco, italiano, giapponese, portoghese, spagnolo, coreano, tailandese e turco), con riproduzione audio immediata del testo convertito.

La dotazione tecnica comprende una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP, capace di catturare foto e video (3024×4032 e 1512×2016 a 30 fps), utile non solo per i ricordi, ma anche per funzioni IA come il riconoscimento contestuale o la traduzione visiva.

In un prodotto che integra microfoni e fotocamera, HTC ha voluto sottolineare l’impegno sulla privacy, tutti i dati vengono archiviati localmente, senza contribuire all’addestramento dei modelli IA e sono protetti dalla crittografia AES-256.

Inoltre, un LED di acquisizione segnala sempre quando gli occhiali stanno registrando video o scattando foto, con un meccanismo che blocca automaticamente la registrazione se il LED viene coperto o se gli occhiali vengono rimossi. La certificazione IP54 assicura una resistenza minima a schizzi d’acqua e polvere, mentre HTC ha dichiarato che VIVE AI è in attesa della certificazione ISO 27001 e 27701, standard internazionali di sicurezza e protezione dei dati.

Dal punto di vista tecnico, gli HTC VIVE Eagle si basano sul chipset Qualcomm Snapdragon AR1 Gen 1, con 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna; sono presenti Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, mentre gli input possibili includono comandi vocali, touchpad laterale e pulsanti fisici per acquisizione rapida e attivazione IA.

La batteria integrata da 235 mAh garantisce fino a 36 ore in standby, circa 4,5 ore di musica o 3 ore di chiamate; non manca la ricarica rapida magnetica, che permette di recuperare il 50% della carica in soli 10 minuti (80% in circa 23 minuti) anche tramite uno smartphone o un power bank, rendendo il dispositivo facilmente ricaricabile al volo.

Gli HTC VIVE Eagle saranno disponibili inizialmente solo a Taiwan, con preordini già aperti e validi fino al 31 agosto sullo store ufficiale, le vendite al dettaglio inizieranno dal 1° settembre 2025 tramite i negozi partner Taiwan mobile e punti vendita di ottica 2020EYEhaus.

Il prezzo è fissato a circa 520 dollari, con quattro varianti di colore: bacca, nero, caffè e grigio. Nella confezione sono inclusi, oltre agli occhiali, un cavo di ricarica magnetico, una custodia e due anni di abbonamento a VIVE AI Plus.

Charles Huang, Senior Vice President di HTC ha commentato così il lancio dei nuovi occhiali intelligenti del brand:

VIVE Eagle rappresenta l’ultima esplorazione di HTC nel campo dell’intelligent living e dei dispositivi indossabili personali. Combinando la nostra ricerca dell’eccellenza nel design con la competenza in esperienze utente immersive, questo prodotto è più di un semplice paio di occhiali: è un modo per vivere la vita con maggiore libertà. Crediamo che la tecnologia debba consentire l’espressione di sé e approfondire la connessione umana. VIVE Eagle è la testimonianza del nostro impegno nel creare tecnologie intelligenti che si adattino naturalmente alla vita di tutti i giorni.

Resta ora da capire se gli HTC VIVE Eagle resteranno un prodotto pensato esclusivamente per il mercato asiatico o se arriveranno in futuro anche in Europa, di certo HTC sembra voler sfidare apertamente gli altri player nel campo degli smart glasses con IA integrata, un segmento che nei prossimi mesi potrebbe diventare sempre più competitivo.