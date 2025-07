Meta e Oakley hanno recentemente annunciato una nuova linea di occhiali smart chiamata HSTN (si pronuncia HOW-stuhn) che può vantare modelli “standard” e il modello di punta Oakley Meta HSTN Limited Edition.

Mentre la maggior parte dei modelli arriverà in Italia nel corso dell’estate, l’edizione limitata è l’unico modello già pre-ordinabile anche nel Bel Paese. Andiamo quindi a scoprire tutti i dettagli, incluso il prezzo del prodotto.

Gli Oakley Meta HSTN Limited Edition arrivano in Italia

Oakley, alla pari di Ray-Ban, è un marchio del gruppo EssilorLuxottica e, di conseguenza, non sorprende il fatto di vedere nascere una gamma di occhiali smart chiamata Oakley Meta che segue la già esistente Ray-Ban Meta.

Oakley Meta HSTN Limited Edition vuole celebrare il cinquantennale del design targato Oakley e l’era dell’innovazione IA firmata Meta: si tratta di un’edizione limitata della gamma di occhiali smart (attesa a breve in Italia) che vanta una colorazione particolare e lenti polarizzate dorate.

Dal punto di vista delle specifiche, questa Limited Edition non ha nulla in più rispetto alla edizione standard in termini di specifiche: consente di registrare video in 3K grazie alla fotocamera integrata, include altoparlanti open-ear nella montatura, garantisce fino a 8 ore di utilizzo con una sola carica e fino a 19 ore in standby, costituisce una porta d’accesso a Meta AI (offre funzioni utili, ad esempio, durante una partita di golf).

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche degli Oakley Meta HSTN Limited Edition.

Larghezza complessiva: 147 mm

Altezza x Larghezza della lente: 43 x 49 mm

x Larghezza del ponte: 24 mm

Lunghezza dell’asta: 158 mm

Peso: 49 grammi (montatura), 133 grammi (custodia di ricarica)

(montatura), (custodia di ricarica) Fotocamera: ultra-grandangolare da 12 MP (campo visivo da 100°) Registrazione video: 1440 x 1920 pixel @ 30 fps o 720p @ 120 fps

da (campo visivo da 100°) Audio: due altoparlanti open-ear , cinque microfoni (due per asta e uno vicino al nasello)

, (due per asta e uno vicino al nasello) Memoria flash: 32 GB

Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.3

, Compatibilità: Android 10+ e iOS 15.2+

e Autonomia: 8 ore (singola ricarica), 48 ore (con custodia di ricarica)

Previous Next Fullscreen

Disponibilità e prezzi degli Oakley Meta HSTN Limited Edition

Come anticipato in apertura, i nuovi Oakley Meta HSTN Limited Edition sono già pre-ordinabili in Italia, nell’unica finitura che prevede una montatura Warm Gray con dettagli dorati e le lenti polarizzate PRIZM 24K (dorate), al prezzo di 549 euro.

Il pre-ordine è effettuabile dallo store online ufficiale di Meta. Come suggerito dal nome, questo modello sarà disponibile solo per un periodo di tempo limitato.

Il resto della collezione Oakley Meta arriverà nel corso dell’estate

L’intera collezione Oakley Meta sarà invece disponibile in Italia nel corso dell’estate e il listino prezzi parte da 439 euro (non abbiamo i prezzi specifici per le varie combinazioni). Le sei combinazioni disponibili (di montatute e lenti) saranno tutte compatibili con lenti graduate:

Oakley Meta HSTN Desert con lenti PRIZM™ Ruby

Oakley Meta HSTN Black con lenti PRIZM™ Polar Black

Oakley Meta HSTN Shiny Brown con lenti PRIZM™ Polar Deep-Water

Oakley Meta HSTN Black con lenti Transitions Amethyst

Oakley Meta HSTN Clear con lenti Transitions Grey

Oakley Meta HSTN Black con lenti Clear