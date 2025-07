A distanza di un mese dall’avvio della prossima stagione di Serie A, DAZN comunica alcuni cambiamenti: niente paura, questa volta non abbiamo (ulteriori) rincari nei prezzi, ma solo variazioni nelle nomenclature, con l’intento di far risultare più chiari i vari pacchetti. Vediamo cosa cambia rispetto a prima.

DAZN cambia i nomi dei suoi piani, ma niente ulteriori aumenti

DAZN sta inviando comunicazioni agli attuali clienti per informarli di alcuni cambiamenti in atto con gli abbonamenti. Come anticipato, fortunatamente stavolta non ci sono aumenti nei prezzi mensili o annuali, e restano a disposizione sia il pagamento dilazionato in 12 mesi sia quello in un’unica soluzione.

Gli abbonamenti DAZN Star, Goal Pass, Standard e Plus cambiano nome e diventano rispettivamente DAZN Sports, Goal, Full e Family, senza variazioni nei contenuti e nei prezzi. La novità riguarda sia i nuovi clienti sia i già clienti, che in queste ore stanno ricevendo la comunicazione via email.

Il messaggio inviato ai clienti: Ciao, ti informiamo che l’abbonamento da te sottoscritto, fino ad ora denominato DAZN Standard, da oggi prende il nome di DAZN Full. Si tratta di una modifica pensata per rendere il contenuto del piano più chiaro e immediato, senza modifiche di prezzo né variazioni nelle modalità di fruizione incluse nel piano. Con il tuo piano DAZN Full potrai pertanto godere per la stagione 2025/2026 dell’offerta sportiva completa di DAZN : tutta la Serie A Enilive, tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la Serie A Women e il meglio della Liga portoghese. A queste si aggiungono il meglio del volley italiano e internazionale, l’Europeo di basket FIBA e i grandi eventi disponibili sui canali Eurosport: dal tennis con Australian Open e Roland Garros, al ciclismo con Tour de France e Giro d’Italia, fino alla UFC e agli sport invernali verso le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

In più, come riportato nella stessa email, DAZN ha deciso di riorganizzare le condizioni contrattuali in un unico documento (visualizzabile qui), così da renderle più semplici da consultare e da comprendere. Anche in questo caso, non c’è da segnalare alcuna modifica sostanziale ai termini.

I nuovi piani DAZN