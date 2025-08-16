Tra poco più di due settimane entreremo nel mese di settembre che, storicamente, coincide con il lancio dei nuovi iPhone da parte di Apple, con la gamma che quest’anno sarà capeggiata dal flagship per eccellenza iPhone 17 Pro Max.

Mentre sull’estetica e sulle possibili specifiche tecniche dello smartphone abbiamo già parecchie informazioni, alcune indiscrezioni (con annesse immagini) provenienti da fonti vicine alla catena di approvigionamento provano a fare chiarezza su come sarà lo smartphone “internamente”. Scopriamo tutti i dettagli.

iPhone 17 Pro Max: eccolo “sotto al cofano”

Tutti i rumor di cui parleremo nel prosieguo sul modello di punta della gamma iPhone 17 riprendono informazioni diffuse dai leaker MajinBu e yeux1122 che, pur non avendo uno storico “perfetto” per quanto concerne le sue previsioni, hanno spesso azzeccato previsioni riguardo agli inediti prodotti della Mela morsicata.

Addio titanio, si torna all’alluminio?

Qualche giorno fa è stato diffuso uno scatto che immortala il telaio con alluminio fresato di iPhone 17 Pro Max: questo suggerisce che, sui modelli Pro, Apple abbandonerà il telaio in titanio per sposare una soluzione mista tra alluminio e vetro.

Proprio la zona della sporgenza del comparto fotografico sarà una struttura in alluminio e non in vetro come ipotizzato in precedenza (e come è stato finora sugli iPhone “Pro”). Attorno ad essa scorreranno le antenne, riposizionate rispetto al passato (potete notare la previsione di dove saranno posizionati gli intagli nell’immagine di copertina).

Anche il resto della zona posteriore sarà in alluminio: ciò potrebbe contribuire a ridurre significativamente il peso dello smartphone ma, al contempo, dovrebbe peggiorare la situazione rispetto ai potenziali graffi. Nella seguente galleria d’immagini sono evidenziati i ritagli per gli obiettivi della fotocamera e il grande “buco” centrale per la ricarica MagSafe.

La componentistica interna sembra profondamente riprogettata

Andando oltre, nella giornata di ieri sono state pubblicate alcune immagini render del circuito stampato interno di iPhone 17 Pro Max. Dalle immagini, che troverete poco sotto all’interno di una galleria dedicata, possiamo notare che il vano per la batteria è più grande rispetto al passato (e i rumor parlano di una batteria da oltre 5.000 mAh di capacità).

Oltre alla batteria più capiente, sono trapelate voci secondo cui i modelli Pro della gamma iPhone 17 possano essere i primi dotati di un sistema di raffreddamento a camera di vapore: tutte queste cose messe insieme potrebbero far crescere, seppur di poco, lo spessore complessivo rispetto al modello 2024.

I render del circuito stampato interno suggeriscono poi altre modifiche: bobina del MagSafe ricollocata, design della componentistica elettronica riprogettato e molto altro, probabilmente per contribuire a una migliore distribuzione dei pesi e a una migliore gestione termica.

Specifiche tecniche presunte di iPhone 17 Pro Max

Mettendo insieme tutto ciò che è trapelato finora, proviamo a riportare le possibili specifiche tecniche di iPhone 17 Pro Max.

Materiali: vetro e alluminio

e Certificazione: IP68

Display: LTPO Super Retina XDR OLED da 6,9″ (1.320 x 2.868 pixel), 120 Hz

da (1.320 x 2.868 pixel), SoC: Apple A19 Pro (3 nm)

(3 nm) Memorie: 12 GB (RAM), 256/512 GB o 1 TB (spazio di archiviazione)

(RAM), o (spazio di archiviazione) Fotocamera posteriore: tripla con doppio flash LED e sensore LiDAR (ToF 3D) sensore principale da 48 MP sensore ultra-grandangolare da 48 MP teleobiettivo periscopico da 48 MP (zoom ottico 5x)

con doppio flash LED e sensore (ToF 3D) Fotocamera anteriore: 24 MP + SL 3D

+ SL 3D Reti mobili: 5G (Nano-SIM + eSIM)

(Nano-SIM + eSIM) Connettività: Wi-Fi 7 , Bluetooth 5.4 , NFC , GPS (dual-band), USB-C

, , , (dual-band), Autenticazione biometrica: Face ID

Batteria: Li-Ion con capacità superiore 5.000 mAh Ricarica cablata a 35 W Ricarica wireless a 25 W (con MagSafe) o a 15 W (standard Qi2)

con capacità superiore Sistema operativo: iOS 26

Per conoscere tutte le specifiche tecniche di iPhone 17 Pro Max, vi rimandiamo alla sua scheda tecnica completa (presunta).

Quando arriveranno gli iPhone 17?

Stando a un report di inizio mese, i quattro iPhone del 2025, ovvero iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro e iPhone 17 Pro Max verranno presentati da Apple il 9 settembre 2025 con inizio delle vendite previsto per il 19 settembre successivo (quindi 10 giorni dopo).

Dopo quel report non sono emerse conferme o smentite sulla questione e, da questo punto di vista, si attende solo la comunicazione ufficiale da parte del colosso di Cupertino per avviare il vero e proprio countdown. Una cosa è certa: manca sempre meno al lancio.