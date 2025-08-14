In casa MediaWorld è tornata una delle promozioni online più apprezzate: stiamo parlando dell’iniziativa APP DAYS, che mette a disposizione uno sconto del 15% su praticamente l’intero catalogo di prodotti tech, a patto di utilizzare l’app ufficiale con carta MediaWorld Club associata all’account. Vediamo come funziona e un po’ di offerte da sfruttare.

MediaWorld APP DAYS: extra sconto del 15%

MediaWorld lancia uno sconto del 15% su migliaia di prodotti tech con la nuova edizione della promozione APP DAYS, che ormai dovreste conoscere. In questo caso è valida solo il 14 e il 15 agosto 2025: l’iniziativa è accessibile solamente tramite l’applicazione ufficiale (scaricabile gratuitamente sul Google Play Store e su App Store) e con carta MediaWorld Club associata all’account (è gratuita e attivabile in pochi istanti).

È sufficiente installare l’app ufficiale sul proprio smartphone o tablet, effettuare il login (o registrarsi gratuitamente) e aderire al MediaWorld Club (se non già fatto). Con carta attiva, lo sconto viene mostrato durante la navigazione e applicato in automatico al momento dell’acquisto. Il ribasso extra del 15% è valido anche per i prodotti già scontati.

Lo sconto viene applicato su tutti i prodotti venduti e spediti da MediaWorld disponibili sullo shop online, purtroppo con qualche eccezione: sono infatti esclusi tutti i prodotti dei marchi Apple, Dreame, Roborock, Miele, Ecovacs, Dyson, Liebherr, Tineco, Ray-Ban, Meta, Starlink e Smeg, così come le console, i droni, le action cam, le carte Pokémon, i ricondizionati, i prodotti Outlet, prevendite, prenotazioni, buoni, ricariche, carte regalo, servizi e i vari prodotti facenti parte delle promozioni attive Summer Tech, La casa per me, TCL Days, Speciale Back To School Web Edition, Bellissima Beauty Days e Crea con stile, scegli Kitchenaid.

Oltre ai tanti smartphone e tablet Android che abbiamo visto, sono scontati tantissimi altri prodotti tech, tra smartwatch, cuffie true wireless, PC, notebook, smart TV, videogiochi, monopattini elettrici e così via. Se volete qualche esempio potete dare un’occhiata qui in basso, con un po’ di ribassi selezionati e suddivisi per categoria (i prezzi sono già comprensivi del -15%).

Come detto, quelle qui sopra sono solo alcune delle offerte da sfruttare con l’iniziativa APP DAYS di MediaWorld. Per consultare tutti gli sconti potete seguire il link qui in basso, ma ricordate: le offerte sono valide solo tramite l’app e solo fino a domani, 15 agosto 2025.