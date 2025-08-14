In casa MediaWorld è tornata una delle promozioni online più apprezzate: stiamo parlando dell’iniziativa APP DAYS, che mette a disposizione uno sconto del 15% su praticamente l’intero catalogo di prodotti tech, a patto di utilizzare l’app ufficiale con carta MediaWorld Club associata all’account. Vediamo come funziona e un po’ di offerte da sfruttare.
MediaWorld APP DAYS: extra sconto del 15%
MediaWorld lancia uno sconto del 15% su migliaia di prodotti tech con la nuova edizione della promozione APP DAYS, che ormai dovreste conoscere. In questo caso è valida solo il 14 e il 15 agosto 2025: l’iniziativa è accessibile solamente tramite l’applicazione ufficiale (scaricabile gratuitamente sul Google Play Store e su App Store) e con carta MediaWorld Club associata all’account (è gratuita e attivabile in pochi istanti).
È sufficiente installare l’app ufficiale sul proprio smartphone o tablet, effettuare il login (o registrarsi gratuitamente) e aderire al MediaWorld Club (se non già fatto). Con carta attiva, lo sconto viene mostrato durante la navigazione e applicato in automatico al momento dell’acquisto. Il ribasso extra del 15% è valido anche per i prodotti già scontati.
Lo sconto viene applicato su tutti i prodotti venduti e spediti da MediaWorld disponibili sullo shop online, purtroppo con qualche eccezione: sono infatti esclusi tutti i prodotti dei marchi Apple, Dreame, Roborock, Miele, Ecovacs, Dyson, Liebherr, Tineco, Ray-Ban, Meta, Starlink e Smeg, così come le console, i droni, le action cam, le carte Pokémon, i ricondizionati, i prodotti Outlet, prevendite, prenotazioni, buoni, ricariche, carte regalo, servizi e i vari prodotti facenti parte delle promozioni attive Summer Tech, La casa per me, TCL Days, Speciale Back To School Web Edition, Bellissima Beauty Days e Crea con stile, scegli Kitchenaid.
Oltre ai tanti smartphone e tablet Android che abbiamo visto, sono scontati tantissimi altri prodotti tech, tra smartwatch, cuffie true wireless, PC, notebook, smart TV, videogiochi, monopattini elettrici e così via. Se volete qualche esempio potete dare un’occhiata qui in basso, con un po’ di ribassi selezionati e suddivisi per categoria (i prezzi sono già comprensivi del -15%).
Offerte smartwatch APP DAYS MediaWorld
Offerte cuffie wireless APP DAYS MediaWorld
Offerte PC APP DAYS MediaWorld
MSI Desktop Gaming MAG Infinite S3 14-2411IT, Intel®, Core I7 14700F, 4.2 GHz, GeForce RTX™ 4060 Ti, RAM 16 GB, 1000 GB SSD
MICROSOFT Surface Pro Copilot+ PC convertibile 2 in 1, 13 ”, processore Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16 GB, 512 GB SSD, Black, Touchscreen OLED, Windows 11 Home
SAMSUNG Galaxy Book4 Pro 14, 14 ”, processore Intel® Core Ultra 5 125H , INTEL Arc Graphics, 16 GB, 512 GB SSD, Grey
HP Omen 16-wd0005nl, 16,1 ”, processore Intel® Core I7 13620H, NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB, 512 GB SSD, Nero siderale
SAMSUNG Galaxy Book4 360 convertibile 2 in 1, 15,6 ”, processore Intel® Core 5 120U, 16 GB, 512 GB SSD, Grigio siderale, Touchscreen Super AMOLED, Windows 11 Home
MICROSOFT Surface Pro Copilot+ PC convertibile 2 in 1, 13 ”, processore Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, 16 GB, 512 GB SSD, Platinum, Touchscreen OLED, Windows 11 Home
MSI Cyborg 15 A13VF-1213IT, 15,6 ”, processore Intel® Core I7 13620H, NVIDIA GeForce RTX 4060, 16 GB, 1000 GB SSD, Nero siderale
MICROSOFT Surface Laptop Copilot+PC, 15 ”, processore Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, QUALCOMM ADRENO, 16 GB, 256 GB SSD, Platinum
ACER Desktop Gaming Nitro N50-656, Intel®, Core I5 14400F, 2.5 GHz, GeForce RTX™ 4060, RAM 16 GB, 512 GB SSD
ASUS Vivobook S14 S5406, 14 ”, processore Intel® Core Ultra 7 256V , 16 GB, 512 GB SSD, Nero siderale
ASUS HT5306QA-LX004WCopilot+PC, 13,3 ”, processore Qualcomm Snapdragon X Plus X1P 42 100 , 16 GB, 1000 GB SSD, Black
ASUS TUF Gaming A15 FA507, 15,6 ”, processore AMD Ryzen 7 7435HS, 16 GB, 512 GB SSD, Grigio siderale
ASUS TUF Gaming A15 FA507, 15,6 ”, processore AMD Ryzen 7 7435HS, NVIDIA GeForce RTX 4050 , 16 GB, 512 GB SSD, Grey
HP 250 G9 I5, 15,6 ”, processore Intel® Core I5 1235U, INTEL Iris Xe Graphics, 8 GB, 512 GB SSD, Black
HP 15s-fq5089nl, 15,6 ”, processore Intel® Core I5 1235U, INTEL Iris Xe Graphics, 16 GB, 1000 GB SSD, Argento
ASUS Vivobook 15 F1502, 15,6 ”, processore Intel® Core I3 1215U, INTEL UHD Graphics , 8 GB, 256 GB SSD, Argento
Offerte TV APP DAYS MediaWorld
Altre offerte APP DAYS MediaWorld
Come detto, quelle qui sopra sono solo alcune delle offerte da sfruttare con l’iniziativa APP DAYS di MediaWorld. Per consultare tutti gli sconti potete seguire il link qui in basso, ma ricordate: le offerte sono valide solo tramite l’app e solo fino a domani, 15 agosto 2025.
