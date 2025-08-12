Se siete alla ricerca di un notebook economico ma con una buona autonomia, capace di gestire gli applicativi quotidiani, senza strafare, ma allo stesso tempo senza troppe rinunce dal punto di vista prestazionale, su Amazon oggi c’è una buona offerta a tempo per l’HP 15-fd0012s.

Si tratta di un portatile che permette di spendere poco, pur offrendo una piattaforma Intel Evo con processore a 10 core, 16 GB di RAM, scheda grafica dedicata e un display da 15″ a meno di 600 euro, ma come è possibile? Il segreto risiede nella piattaforma, non proprio di ultima generazione, ma comunque ancora valida per far girare bene Windows 11 e i programmi più moderni senza problemi. Ma scopriamolo meglio nel dettaglio.

HP Laptop 15-fd0012sl in offerta: il notebook giusto per chi non ha troppe pretese

HP Laptop 15-fd0012sl rientra in quella categoria di notebook che possiamo definire di fascia media (o medio-bassa), ovvero dispositivi che riescono a mantenere un prezzo competitivo, coniugando una qualità costruttiva decente e prestazioni che in sostanza possono soddisfare un’ampia fascia dell’utenza consumer.

Siamo di fronte a una soluzione con display micro-edge da 15,6″ che monta un pannello con tecnologia IPS e risoluzione Full-HD, garantendo quindi buoni angoli di visione e una resa cromatica decente, pur offrendo una luminosità di soli 300 nit.

Il cuore di questo HP si basa su tecnologia Intel, nel dettaglio con un processore Core i5-1345U e una piattaforma Intel Evo che assicura consumi ridotti e una buona efficienza energetica per estendere al massimo la durata della batteria. La CPU come detto offre 10 core, può raggiungere una frequenza Boost di 4,7 GHz e può essere configurata con un TDP da 12 a 55 watt (15 watt nominale).

La CPU vanta anche un chip grafico integrato Intel Iris Xe con 80 Execute Unit, ma a questo HP ha voluto affiancare una GPU dedicata; non è il massimo, ma l’utente potrà contare anche su una NVIDIA MX570A basata su architettura Ampere con 2.048 Cuda Core e 2 GB di VRAM dedicata (meglio che avere solo l’integrata di sicuro).

A chiudere la dotazione, 16 GB di RAM DDR4, SSD da 512 GB, connettività WiFi 6 e Bluetooth, due porte USB-A e una USB-C tutte da 5 Gbps, HDMI e jack audio. Non mancano ovviamente altoparlanti e microfono con riduzione del rumore, una webcam 1080P con TNR Privacy e lettore d’impronte digitali. Insomma c’è tutto o quasi, inoltre in coda segnaliamo che la batteria supporta la ricarica veloce e garantisce quasi 10 ore di autonomia.

