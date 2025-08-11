Eccoci puntuali come ogni settimana con la nostra rubrica sulle migliori schede video in offerta (e non) disponibili su Amazon, un’occasione che solitamente permette ai lettori di risparmiare il più possibile sull’acquisto di una nuova GPU, magari per investire qualcosina in più sul resto della componentistica.
L’approccio rimane il solito, ovvero una selezione personale delle schede video che riteniamo attualmente più valide sulla nota piattaforma di shopping online; non abbiamo considerato solo prodotti in offerta, ma anche modelli al minimo storico o con un rapporto prestazioni/prezzo particolarmente allettante.
Indice:
Le migliori schede video da acquistare oggi su Amazon
Se quindi anche voi siete alla ricerca della scheda grafica al “prezzo giusto”, date uno sguardo alle proposte a seguire, le offerte che abbiamo selezionato cercano di soddisfare tutte le fasce di utenza, per intenderci da circa 200 euro fino alle schede video di fascia enthusiast come la NVIDIA GeForce RTX 5090.
Schede video fascia bassa
- MSI GeForce RTX 3050 VENTUS 2X XS OC 8 GB Bianca, disponibile a 207,98 euro invece di 225 euro
- XFX SPEEDSTER SWFT210 Radeon RX 7600 Gaming 8 GB, disponibile a 249 invece di 299 euro
- Intel Arc B580 Limited Edition 12 GB, disponibile a 296,80 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5060 WINDFORCE OC 8 GB, disponibile su Amazon a 336,50 euro
- XFX Swift Radeon RX 9060 XT OC 8 GB, disponibile a 319 euro
- XFX Swift AMD Radeon RX 9060 XT OC 16 GB, disponibile a 389 euro
Schede video fascia media
- ASUS GeForce RTX 5060 Ti Dual OC Edition 16 GB, disponibile a 465,33 invece di 599, 80 euro
- MSI GeForce RTX 5060 Ti 16G SHADOW 2X OC PLUS, disponibile a 479 euro
- XFX Speedster QICK 319 Core Edition Radeon RX 7800 XT 16 GB, disponibile a 519 euro
- PowerColor Radeon RX 7800 XT Hellhound 16 GB, disponibile a 515 euro invece di 553,22 euro
Schede video fascia medio-alta
- Gigabyte GeForce RTX 5070 GAMING OC 12 GB, disponibile su Amazon a 581,20 euro invece di 677 euro
- ASUS PRIME NVIDIA GeForce RTX 5070 OC Edition, disponibile su Amazon a 599 euro invece di 849,90 euro
- Sapphire Pulse Radeon RX 9070 16 GB, disponibile a 668 euro
- Sapphire Radeon RX 9070 NITRO+ 16 GB, disponibile a 679,92 euro invece di 744,99 euro
- XFX Radeon RX 9070 XT 16 GB Swift Gaming, disponibile a 709 euro
- ASUS PRIME Radeon RX 9070 XT OC Edition 16 GB, disponibile a 721,46 euro invece di 758,99 euro
Schede video fascia alta
- PNY GeForce RTX 5070 Ti OC 16 GB Triple FAN, disponibile a 806 euro invece di 989 euro
- MSI GeForce RTX 5070 Ti 16G Inspire 3X OC, disponibile a 818,53 euro invece di 1.044,99 euro
- Zotac Gaming GeForce RTX 5080 16 GB Solid Core OC, disponibile a 1.263,36 euro
- MSI GeForce RTX 5080 16G VENTUS 3X OC PLUS, disponibile a 1.242,32 euro
- Gigabyte GeForce RTX 5090 WINDFORCE OC 32 GB, , disponibile a 2.552 euro
