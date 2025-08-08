Pare che Apple e Samsung abbiano avviato una nuova importante partnership avente ad oggetto la produzione di sensori di immagine digitale per i futuri modelli di iPhone.

Stando a quanto viene riportato da The Financial Times, questo accordo è legato all’annuncio dei giorni scorsi di Apple relativo alla collaborazione dell’azienda statunitense con lo stabilimento di semiconduttori di Samsung ad Austin, in Texas, con l’obiettivo di arrivare al lancio di una tecnologia innovativa per la produzione di chip, mai utilizzata finora.

Apple potrebbe preferire Samsung a Sony per iPhone 18

Sempre secondo il report di The Financial Times, Samsung utilizzerà la sua nuova avanzata tecnologia dei chip per produrre sensori di immagine a tre strati per la gamma iPhone 18, il cui lancio è in programma per la fine dell’estate del prossimo anno.

Ricordiamo che al momento è Sony l’azienda a cui Apple ha affidato la realizzazione dei sensori di immagine per il melafonino (prodotti in Giappone da TSMC) ma l’azienda nipponica non ha uno stabilimento di produzione di chip negli Stati Uniti, grazie al quale potrebbe eludere i dazi doganali in arrivo sui chip prodotti al di fuori degli USA.

Dal canto suo, Sony si è detta certa di offrire sensori con tecnologia all’avanguardia, precisando di avere in programma di concentarsi sul continuo progresso attraverso sensori di dimensioni e densità maggiori.

Apple ha reso noto che la nuova partnership stretta con Samsung rientra in una più ampia iniziativa portata avanti dal colosso di Cupertino per trasferire negli Stati Uniti una parte consistente della catena di fornitura per i suoi prodotti, a partire da iPhone.