A oltre un anno dal lancio sul mercato cinese, Xiaomi sta estendendo la disponibilità in Europa della bilancia smart Xiaomi Smart Scale S200, già disponibile nel Regno Unito, anche su altri mercati come Spagna, Francia, Germania e a l’Italia.

Questa bilancia, versione economica della Body Composition Scale S400 già disponibile in Italia, è in grado (ovviamente) di pesare persone e oggetti e permette di monitorare svariati parametri, con la capacità di memorizzare i dati di un massimo di 36 persone. Scopriamo tutti i dettagli.

La Xiaomi Smart Scale S200 arriva in Italia

Come anticipato in apertura, Xiaomi sta portando in Italia la bilancia smart Xiaomi Smart Scale S200, versione economica della S400 (già disponibile da tempo nel Bel Paese) rispetto alla quale perde alcune peculiarità, risultando più “basilare” dal punto di vista dei parametri che può monitorare.

Mentre la S400 può monitorare un massimo di 25 parametri, la S200 permette di tenere sotto controllo 4 parametri di salute: peso, indice di massa corporea, peso ideale e controllo del peso.

Di base, comunque, consente di pesare oggetti e persone fino a 150 kg, con una sensibilità pari a 0,05 kg ottenuta grazie al sensore in acciaio di manganese a forma di E. La bilancia determina automaticamente se stiamo pesando un oggetto (peso minimo 0,1 kg) o se su di essa è salita una persona (in base al valore del peso) e, tramite un piccolo display, indica immediatamente il peso rilevato.

Il peso può essere registrato tramite l’app Xiaomi Home (a cui si collega tramite Bluetooth), che consente di memorizzare le informazioni per un massimo di 36 utenti ed è in grado di produrre un report del peso personalizzato per consentire agli utenti di monitorare i propri progressi.

La Xiaomi Smart Scale S200 supporta anche il test dell’equilibrio per monitorare la stabilità (bisogna rimanere in equilibrio su un piede sulla bilancia): completato il test, l’utente potrà leggere i dati (coordinazione, stabilità e tempi di reazione) sempre nell’app Xiaomi Home.

Dal punto di vista estetico, la bilancia presenta una superficie liscia in vetro temperato, mentre nella parte sottostante è realizzata in plastica e presenta alcune curvature. Il design è volutamente minimal per far sì che possa adattarsi a qualsiasi tipo di ambiente.

Ultimo aspetto è quello legato all’alimentazione: per far funzionare la Xiaomi Smart Scale S200 servono tre batterie AAA; il produttore cinese dichiara un’autonomia fino a 180 giorni con un solo set di batterie.

Specifiche tecniche e immagini

Di seguito riportiamo le specifiche tecniche della bilancia Xiaomi Smart Scale S200.

Dimensioni: 280 x 280 x 24,5 mm

x x Peso: 1,2 kg

Materiali: plastica (base), vetro temperato (parte superiore)

(base), (parte superiore) Display: a matrice di punti (bianco)

(bianco) Unità di misura: kg/lb

Intervallo di pesatura: da 0,1 kg a 150 kg Incremento minimo: 0,05 kg

a Connettività: Bluetooth 5.4 con BLE

con BLE Compatibilità: Android 8.0+ e iOS 12.0+ App Xiaomi Home

e Batterie: 3x AAA Autonomia: fino a 180 giorni



Disponibilità e prezzo della Xiaomi Smart Scale S200

La Xiaomi Smart Scale S200 è già presente sulla versione italiana del sito ufficiale del produttore cinese, anche se non risulta ancora acquistabile (lo sarà a breve), nelle due finiture Bianco e Grigio.

Basandoci sul prezzo di altri mercati, ipotizziamo che in Italia potrà essere acquistata a un prezzo compreso tra 14,99 euro (richiesti in Spagna) e 19,99 euro (richiesti in Germania e in Francia).

