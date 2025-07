Xiaomi continua a espandere la sua gamma di dispositivi per la smart home in Europa, e questa volta lo fa con un prodotto pensato per l’estate, ma con funzioni che vanno oltre il classico ventilatore.

Si chiama Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan: un nome piuttosto lungo ma che si riferisce a un ventilatore da scrivania intelligente, compatto e versatile, progettato per migliorare la circolazione dell’aria in casa.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan, il ventilatore compatto e smart

Il nuovo ventilatore Xiaomi è stato progettato per un utilizzo prevalentemente indoor, su scrivanie, tavoli o comodini.

Tuttavia, la casa cinese sottolinea che le dimensioni ridotte e il peso contenuto di solo 2 kg lo rendono facilmente trasportabile, tanto che, come potete notare, le immagini promozionali lo mostrano anche in scenari all’aperto.

Il corpo del prodotto misura 324 x 200 x 334 mm, abbastanza compatto da non occupare troppo spazio, ma con una struttura studiata per garantire un flusso d’aria potente.

Il ventilatore può inclinarsi e oscillare, e qui arriva una delle caratteristiche più interessanti ovvero la funzione che Xiaomi chiama “auto 3D air distribution”, che consente un’oscillazione di 120° in orizzontale e 100° in verticale, distribuendo l’aria in modo uniforme nella stanza.

Secondo Xiaomi, il dispositivo è in grado di muovere 1.180 m³/h di aria, circa 41.600 piedi cubi l’ora, e di riciclare completamente l’aria di una stanza in circa tre minuti.

Silenzioso e modulabile: 100 livelli di velocità

La vera forza di questo prodotto è la regolazione estremamente precisa della velocità. Il ventilatore arriva a offrire ben 100 livelli di potenza, regolabili tramite app o comandi vocali.

Un dettaglio che consente di adattare la ventilazione a ogni situazione: dalla brezza leggera e quasi impercettibile per dormire (solo 28,4 dB(A) di rumorosità minima) a un flusso più intenso per rinfrescare velocemente l’ambiente.

Connettività smart e consumi ridotti

Come ogni dispositivo Xiaomi della gamma smart home, anche lo Smart Desktop Air Circulation Fan è Wi-Fi ready e supporta la connessione a 2,4 GHz con la possibilità di essere controllato tramite l’app Xiaomi Home, come gli altri ventilatori smart del brand.

Questo significa che è possibile compiere azioni utili e rapide come accenderlo o spegnerlo da remoto, regolare la velocità, programmare timer, impostare scenari personalizzati, ad esempio dedicati alla notte.

Inoltre, il ventilatore è compatibile con Amazon Alexa e Google Home, consentendo di controllarne le varie funzioni con i comandi vocali.

Un’altra bella novità riguarda il lato energetico, infatti i numeri sono ottimi: il dispositivo consuma appena 1,75 W alla minima potenza.

Un’altra scelta interessante riguarda l’alimentazione: il ventilatore si ricarica tramite USB-C e viene fornito con un alimentatore da 18 W. Come evidenziato dalle immagini stampa di Xiaomi è possibile anche alimentarlo con un power bank.

Xiaomi, nelle specifiche ufficiali, spiega che con una batteria esterna da 10.000 mAh il ventilatore può funzionare fino a 26 ore di fila. Un dettaglio che ben si lega con le dimensioni e il peso ridotti, rendendolo davvero utile anche per un utilizzo in esterno.

Prezzi e disponibilità in Europa

Il nuovo Xiaomi Smart Desktop Air Circulation Fan è già in vendita in diversi mercati europei. Il prezzo varia leggermente da Paese a Paese:

99,99 euro in nazioni come Germania, Francia e Regno Unito;

89,99 euro in Spagna, dove Xiaomi ha applicato uno sconto di lancio;

in Italia dovrebbe assestarsi attorno ai 99,99 euro, in linea con gli altri prodotti della gamma.

Il prodotto sarà disponibile sia sugli store ufficiali Xiaomi sia tramite partner come Amazon e catene di elettronica di consumo.