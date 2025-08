Dopo il debutto della versione da 45 W, UGREEN torna far parlare di sé con un nuovo accessorio che promette di semplificare e velocizzare la vita a chi si trova spesso con la batteria scarica; parliamo del Nexode Power Bank da 20.000 mAh e 67 W, lanciato ufficialmente in questi giorni in alcuni Paesi europei, Italia inclusa, e già disponibile per l’acquisto.

Come da tradizione per il marchio, il nuovo power bank punta tutto su design curato, materiali resistenti e funzionalità avanzate, ma ciò che lo distingue dai concorrenti è la presenza di un cavo USB-C integrato (realizzato in nylon intrecciato e capace di resistere a oltre 10.000 piegamenti) che può essere utilizzato anche come comodo cordino da trasporto quando non in uso.

Nexode Power Bank da 67 W è il nuovo caricabatterie portatile da 20.000 mAh di UGREEN

Il punto forte di questo accessorio è la capacità di offrire fino a 67 W di potenza in uscita, sfruttando sia la porta USB-C principale che il cavo fisso; lato pratico ciò significa che, secondo i dati ufficiali, è possibile ricaricare un Samsung Galaxy S24 Ultra al 70% in appena 35 minuti, utilizzando l’uscita a 45 W.

La configurazione del nuovo power bank di UGREEN prevede tre uscite: una USB-C principale da 67 W, il cavo USB-C integrato (anch’esso fino a 67 W) e una porta USB-A da 33W; nel caso in cui vengano utilizzate tutte le porte contemporaneamente, il sistema gestisce automaticamente la potenza di erogazione di 45 W sulla USB-C primaria, mentre le altre due porte (USB-C secondaria e USB-A) forniscono 10 W ciascuna.

Presente inoltre il supporto ai principali protocolli di ricarica rapida, tra cui PD3.0, QC4.0 e il protocollo proprietario di Xiaomi a 67 W, sempre più diffuso nei dispositivi della casa cinese.

Altro dettaglio da non sottovalutare è la presenza di un display digitale laterale che indica in tempo reale la percentuale residua di carica, un’aggiunta sempre più comune ma ancora non scontata in questa fascia di prezzo; secondo UGREEN, con una carica completa da 20.000 mAh l’utente può ottenere fino a 17,4 ore aggiuntive di utilizzo su un MacBook Air, rendendolo un compagno ideale anche per sessioni di lavoro prolungate fuori casa.

La ricarica del power bank avviene tramite una porta da 65 W in ingresso, con un tempo stimato di circa due ore per la ricarica completa, il tutto in un corpo relativamente compatto (13,9 cm x 8,0 cm x 2,7 cm) e un peso di 393 grammi, perfettamente in linea con altri modelli simili per capacità e potenza.

Il nuovo accessorio di UGREEN rappresenta un’evoluzione concreta per chi è alla ricerca di un power bank potente, solido e versatile, capace di ricaricare rapidamente smartphone, tablet e anche notebook leggeri; il cavo integrato, il supporto ai protocolli di Xiaomi e il design compatto lo rendono una scelta completa e ben bilanciata.

Il nuovo UGREEN Nexode Power Bank da 67 W è già disponibile per l’acquisto su Amazon, ad un prezzo di 55,99 euro.