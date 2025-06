I tracker intelligenti sono decisamente una bella trovata, visto che permettono di rintracciare chiavi, portafogli o altri oggetti smarriti o dimenticati chissà dove. UGREEN ha recentemente lanciato due nuovi tracker, chiamati rispettivamente UGREEN FineTrack Smart Finder e UGREEN FineTrack Slim Smart Finder e non potevamo lasciarci sfuggire l’opportunità di testarli a fondo.

Si tratta di tracker compatibili esclusivamente con Apple Find My, in Italia “Dov’è“, caratterizzati da un’ottima autonomia, un design curato ed elegante, e un prezzo decisamente conveniente. Andiamo a scoprirli insieme nella nostra recensione.

Qualità costruttiva al top

Da sempre UGREEN realizza prodotti di qualità e questi Smart Finder non sono sicuramente una eccezione. Il modello Slim, in particolare, è una piccola opera d’arte: è leggermente più piccola di una carta di credito (84 x 53 x 1,7 millimetri) ma solo leggermente più spessa, con certificazione IP68 per garantirne la resistenza a polvere e acqua, anche con immersioni di 30 minuti.

Oltre al pulsante per il pairing è presente il connettore per la ricarica, di tipo magnetico e proprietario. Durante la ricarica il piccolo LED a fianco del pulsante (che serve anche per accendere e spegnere il tracker) diventa rosso, passando al bianco quando la batteria risulta completamente carica. È presente un piccolo foro per far passare il laccetto incluso nella confezione di vendita, comodo per fissar il tracker a uno zaino, al portachiavi o ad altri oggetti, anche se il suo posto ideale è in un portafogli, viste forma e dimensioni.

Il secondo modello è più piccolo, misurando appena 35,9 x 35,9 x 7,4 millimetri, sufficienti a contenere una batteria sostituibile dall’utente. È disegnato in modo da poter essere inserito in un portachiavi senza che ci sia bisogno di altri accessori, ma nella confezione di vendita è presente un laccetto per fissarlo a zaini, borse, portachiavi o altro.

Anche in questo caso è presente un piccolo pulsante per accensione/spegnimento e pairing, con un anello in plastica sotto a cui si trovano tre LED, che si accendono quando si attiva la funzione “Dov’è”. Entrambi i tracker hanno uno speaker decisamente potente, ben 80 dB, con un suono squillante che vi permette di rintracciarli agevolmente, in casa così come in auto o all’aperto.

Compatibilità con Apple

Non serve alcuna companion app per tracciare gli UGREEN Smart Finder, visto che vi basta avere un dispositivo Apple (iPhone, iPad, Mac) e utilizzare l’app Dov’è. Un punto di forza che, a voler essere pignoli, è anche l’unica debolezza, visto che i tracker non sono compatibili in alcun modo con Android. L’associazione è davvero semplicissima e il tracciamento è decisamente preciso.

Questo ovviamente a patto di trovarsi in zone discretamente popolate, senza la pretesa di avere la precisione di un dispositivo GPS. A meno che non lo utilizziate in grandi città, non vedrete lo spostamento in tempo reale. Ma basta trovarsi in un qualsiasi luogo dove sono presenti anche solo un paio di iPhone e il tracker viene rintracciato immediatamente, con l’indirizzo in cui si trova che viene mostrato con una precisione che ci ha stupiti.

È possibile far suonare il tracker, comodo se non ricordate dove avete lasciato le chiavi o il portafogli, seguire le indicazioni per ritrovarlo se non è con voi, ricevere notifiche quando ci si allontana e segnalarlo come smarrito, così da ricevere una notifica quando viene trovato da qualcuno. In questo caso è anche possibile condividere le informazioni da mostrare a chi dovesse trovare il tracker, per consentirgli di mettersi in contatto con voi.

Ottima autonomia

Uno dei punti di forza di entrambi gli UGREEN Smart Finder è indubbiamente l’autonomia. Sia il modello base che quello Slim offrono una elevata autonomia rispetto ad altri modelli della concorrenza. Il modello da fissare al portachiavi offre due anni di autonomia e permette di sostituire la batteria senza dover chiamare in causa il produttore. Basta il classico spillo per il carrello della SIM di uno smartphone (presente nella confezione di vendita) per aprire il coperchio e accedere a una comunissima batteria CR2032 da sostituire.

Ancora più ecologico il modello Slim, sul quale sarebbe stato complicato inserire una batteria rimovibile. Al suo posto UGREEN ha inserito una batteria ricaricabile che gli permette di funzionare per circa 12 mesi. Nella confezione di vendita è presente il cavo USB-A con un piccolo connettore magnetico che permette di ricaricare la batteria, una comodità davvero unica.

Ovviamente non possiamo confermare i dati del produttore, ma nelle diverse settimane di utilizzo l’indicatore della batteria sul nostro iPhone è rimasto immobile, per cui riteniamo più che attendibili le stime effettuate.

Considerazioni finali

Al netto della compatibilità limitata all’ecosistema Apple, gli Smart Finder di UGREEN sono decisamente ottimi, a patto ovviamente di utilizzarli in aree abbastanza popolate. Come tutti i tracker di questo tipo sono poco utili in aree scarsamente popolate. Però fanno bene il loro lavoro, sono precisi e la possibilità di caricare o sostituire la batteria è un plus da non sottovalutare.

Pro: ottima autonomia



batterie ricaricabili o sostituibili



leggeri e compatti Contro: compatibili solo con Apple