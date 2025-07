UGREEN, leader globale nell’elettronica di consumo, ha introdotto in questi giorni la sua innovativa serie Nexode Retrattile in diversi mercati europei, tra cui Germania, Regno Unito, Francia, Italia e altri sette paesi del continente.

Concepita come una soluzione di alimentazione da viaggio senza eguali, la gamma UGREEN Nexode Retrattile affronta e risolve le sfide più comuni della ricarica: l’ingombro dei cavi, le basse velocità di carica, i cavi dimenticati e le preoccupazioni sulla durabilità. Partendo dai feedback diretti degli utenti, UGREEN ha sviluppato cavi integrati con funzionalità di ricarica rapida, offrendo un’alternativa più semplice ed efficiente ai caricabatterie convenzionali. Ogni cavo retrattile è costruito per durare nel tempo, superando oltre 25.000 cicli di estensione/ritrazione e 10.000 test di piegatura.

La serie comprende tre prodotti di punta, ognuno progettato per garantire prestazioni di ricarica superiori, un design compatto e una praticità senza pari.

UGREEN Nexode Power Bank da 20.000 mAh

Questo power bank fornisce una ricarica rapida massima di 100 W a un singolo dispositivo, sufficiente per portare un MacBook Pro al 54% di carica in appena 30 minuti. È in grado di alimentare due dispositivi alla massima velocità utilizzando contemporaneamente il cavo USB-C integrato e la porta USB-C aggiuntiva, rendendolo ideale per notebook, tablet e smartphone. Il cavo retrattile si estende fino a 0,65 metri con lunghezza regolabile, offrendo grande flessibilità per l’uso domestico o in viaggio. Supporta la ricarica simultanea di un massimo di tre dispositivi con una potenza massima di 165 W e include un display TFT intelligente oltre al sistema di monitoraggio della sicurezza Thermal Guard™ in tempo reale. Grazie al cavo integrato, non sarà più necessario portare con sé un cavo separato quando si viaggia. Il dispositivo è inoltre dotato di 13 livelli di protezione per la sicurezza, contro surriscaldamento, sovratensione, cortocircuito e altre situazioni potenzialmente dannose.

UGREEN Nexode Caricatore da 65 W

Dotato dell’avanzata tecnologia GaNInfinity™, questo caricatore rappresenta una soluzione compatta e perfetta per i viaggi. Il suo design ottimizzato per la portabilità permette di riporlo facilmente in borse e tasche, mentre le sue molteplici porte consentono di caricare simultaneamente tre dispositivi ad alta velocità. Include un cavo USB-C retrattile integrato (lungo fino a 0,69 metri) che supporta la ricarica rapida fino a 65 W. Un sistema di protezione a otto livelli assicura la massima tranquillità grazie a funzionalità di sicurezza integrate che salvaguardano da situazioni come surriscaldamento, sovraccarico e cortocircuito.

UGREEN Nexode cavo 100W

Nexode 100W è un innovativo cavo USB-C retrattile progettato per offrire massima comodità e potenza, rendendo la ricarica dei dispositivi più semplice che mai. Questo cavo non è solo un accessorio pratico, ma una vera e propria soluzione all-in-one per le costre esigenze di alimentazione. Grazie al suo meccanismo retrattile, è possibile facilmente regolare la lunghezza fino a 0,96 metri, eliminando l’ingombro e mantenendo l’ordine, sia a casa che in movimento.

Nexode 100W supporta una ricarica rapida Power Delivery fino a 100W, rendendolo ideale per alimentare una vasta gamma di dispositivi, dai notebook (come MacBook Pro e Air) agli smartphone e tablet di ultima generazione. La durabilità è un altro punto di forza: testato per resistere a oltre 25.000 estensioni e 10.000 piegature, questo cavo è costruito per durare nel tempo, accompagnandovi in ogni avventura. Inoltre, è compatibile con le principali tecnologie di ricarica rapida come PD3.0/2.0, QC4.0/3.0, FCP e AFC.

Prezzi e disponibilità

L’intera serie è già disponibile su Amazon, con sconti in occasione del Prime Day. Qui sotto i link per l’acquisto.