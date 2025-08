Se state cercando un mini PC per la casa o per il lavoro e volete spendere poco, su Amazon arriva l’occasione giusta, Sul sito è disponibile una super offerta per Blackview MP20: il mini PC dotato di Windows 11 può contare su una combinazione di sconti che gli permette di scendere fino a oltre metà prezzo. Vediamo come approfittarne.

Blackview MP20 a meno di metà prezzo su Amazon

I mini PC possono costituire la scelta giusta se cercate qualcosa di versatile per l’uso domestico (e non solo) e che al contempo offra dimensioni compatte, consumi energetici ridotti e silenziosità nell’utilizzo. Risultano anche comodi da spostare durante i viaggi, e il modello MP20 di Blackview non fa eccezione.

Blackview MP20 unisce la compattezza delle dimensioni (10 x 10 x 3,5 cm) a specifiche tecniche interessanti, soprattutto se rapportate al prezzo. Il mini PC propone infatti un processore Intel Twin Lake N150 (fino a 3,60 GHz di clock), affiancato da memorie RAM DDR4 da 8 GB e da un SSD M.2 da 256 GB. È grande meno di 1/10 rispetto a un PC desktop tradizionale, con un peso del 90% inferiore. Include il supporto VESA per il collegamento dietro al monitor o a una TV, così da non occupare spazio sulla scrivania.

Offre Windows 11 preinstallato e può essere collegato a 2 monitor contemporaneamente. Lato porte, propone due USB 3.0 Type-A, due USB 2.0 Type-A, HDMI 2.0, DP 1.4, Ethernet LAN e jack audio da 3,5 mm per le cuffie.

Blackview MP20 viene proposto a un prezzo consigliato di 289,99 euro, ma potete combinare gli sconti a disposizione per scendere oltre la metà: prima di aggiungere il mini PC al carrello potete infatti mettere la spunta al coupon da 90 euro disponibile direttamente in pagina (valido fino al 10 agosto 2025, salvo esaurimento), mentre all’interno del carrello stesso potete digitare il coupon 9PPW8LN9 per ottenere un ulteriore ribasso. Il prezzo finale è di 141,99 euro, con uno sconto totale di 148 euro e la spedizione gratuita. Se siete interessati non vi resta che seguire il link qui in basso.