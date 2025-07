Il colosso cinese BYD, ormai presenza fissa e sempre più aggressiva nel mercato europeo dell’auto elettrica, non intende fermarsi alla sola mobilità sostenibile accessibile; dopo aver introdotto con discreto successo i modelli a marchio Denza, brand pensato per offrire un salto qualitativo rispetto alla gamma standard, l’azienda si prepara ora a una mossa ancora più ambiziosa: entrare ufficialmente nel settore del lusso con Yangwang, marchio premium nato nel 2023.

Una strategia chiara quella del brand, che punta ad allargare il bacino di utenza e a competere direttamente con i nomi storici del premium europeo, da Mercedes a BMW, senza escludere incursioni nel territorio delle supercar.

Yangwang è la risposta di BYD al lusso elettrico

Il brand Yangwang è relativamente giovane, ma si è già fatto notare in Cina per design audace, tecnologie estreme e un’attenzione al dettaglio tipica dei marchi premium europei; il suo debutto è avvenuto nel 2023 con il SUV U8, un veicolo di grandi dimensioni progettato per unire lusso, robustezza e prestazioni senza compromessi.

Subito dopo è stata la volta della Yangwang U9, una vera e propria supercar elettrica da 1.300 CV capace di uno 0-100 Km/h in appena 2,36 secondi, grazie all’utilizzo di quattro motori elettrici indipendenti; a colpire però non è solo la scheda tecnica, il sistema DiSus-X, sviluppato in casa BYD, consente un controllo attivo di sospensioni e telaio, tanto che nei video promozionali l’auto è persino in grado di ballare. Insomma, un mix tra spettacolo tecnologico e ricerca ingegneristica che ha attirato l’attenzione globale.

A confermare l’intenzione di portare il marchio Yangwang in Europa è stata Stella Li, vicepresidente di BYD, che ha sottolineato come il piano dell’azienda sia portare il brand nel Vecchio Continente all’inizio del prossimo anno; una roadmap che evidenzia la progressione strategica dell’azienda: prima consolidare il nome BYD con le city car e i SUV più economici, poi scalare la fascia medio-alta con Denza e infine puntare tutto sulla fascia alta con Yangwang. Un approccio graduale, ma perfettamente allineato alla crescente fiducia del pubblico europeo nei confronti dei brand cinesi.

Attualmente, i modelli Yangwang U8 e U9 sono già in commercio in Cina con prezzi decisamente più elevati, si parte da circa 150.000 dollari per il SUV e si superano i 230.000 dollari per la super sportiva; nonostante i numeri da supercar, i risultati commerciali sono già più che discreti nel mercato interno.

La vera novità tuttavia è attesa per i prossimi mesi, BYD starebbe infatti ultimando il lancio della Yangwang U7, una berlina extra-lusso pensata per competere nel segmento delle ammiraglie, che in Cina dovrebbe debuttare a circa 87.000 dollari (un prezzo che pur rimanendo nella fascia premium risulta più accessibile rispetto ai due modelli di punta). Questa U7 potrebbe essere l’apripista per il mercato europeo, grazie al suo equilibrio tra lusso, tecnologia e costo.

Il debutto europeo di Yangwang rappresenterebbe un vero test di maturità per BYD, che mira non solo a guadagnare quote di mercato ma anche a ridefinire la percezione del lusso made in Cina; se i marchi tedeschi da sempre dominano la fascia alta con design raffinato e ingegneria collaudata, BYD punta sull’innovazione tecnologica, sulla potenza elettrica estrema e su un ecosistema proprietario per convincere anche gli scettici.

In parallelo, anche il contesto normativo europeo sta cambiando, con incentivi sempre più selettivi e normative stringenti sulle emissioni, ecco perché la combinazione tra prestazioni e sostenibilità offerta da Yangwang potrebbe risultare ancora più appetibile nei prossimi anni.

Con l’arrivo di Yangwang anche in Europa, BYD conferma di non voler più giocare in difesa, ma di voler sfidare i grandi nomi dell’industria automobilistica sul loro stesso terreno, quello del lusso, delle performance e dell’immagine; il 2026 potrebbe essere l’anno della svolta, ma tutto dipenderà dalla risposta del pubblico europeo e, ovviamente, dal prezzo di listino che sarà applicato fuori dalla Cina.