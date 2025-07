Hyundai è pronta a rafforzare la sua presenza nel segmento dei veicoli elettrici compatti con un nuovo modello che punta a combinare prezzo accessibile, design moderno e tecnologie di ultima generazione.

Si chiama IONIQ 2 e, come confermato da Xavier Martinet, CEO di Hyundai Europa, debutterà “nei prossimi mesi”, molto probabilmente in occasione dell’IAA Mobility 2025, in programma a settembre a Monaco di Baviera.

Un crossover compatto per il mercato europeo, trapelata Hyundai IONIQ 2

Come potete notare dal post Instagram in cui è stato diffuso dal portale Korean Car Blog, l’IONIQ 2 è stato avvistato per la prima volta in pubblico in versione “camuffata” in un parcheggio in Corea del Sud, segno che i test su strada sono ormai in fase avanzata e che si avvicina la commercializzazione.

Il design del prototipo suggerisce una silhouette da SUV compatto, simile a quella del futuro Kia EV2, con cui condividerà molti elementi strutturali.

Il nuovo modello sarà costruito sulla piattaforma modulare E-GMP (Electric-Global Modular Platform), la stessa già utilizzata per l’IONIQ 5, l’IONIQ 6 e diversi veicoli elettrici Kia.

All’interno della gamma Hyundai, l’IONIQ 2 si posizionerà tra l’Inster EV, appena lanciato, e la Kona Electric. Con questo modello, il marchio coreano mira a soddisfare la crescente domanda di veicoli elettrici compatti, pratici e meno costosi, particolarmente forte in Europa.

Secondo le prime indiscrezioni, l’IONIQ 2 sarà proposto con due opzioni di batteria: una standard da 58,3 kWh e una estesa da 81,4 kWh.

L’autonomia, calcolata secondo il ciclo WLTP, dovrebbe variare tra i 430 e i 600 chilometri a seconda della configurazione scelta. Entrambe le versioni avranno un motore elettrico singolo posizionato sull’asse anteriore, in grado di erogare fino a 201 cavalli.

Nonostante la parentela con il Kia EV2, l’IONIQ 2 introdurrà un “salto di qualità” in termini di esperienza utente.

Stando a quanto riportato da Autocar, Hyundai punterà su un’integrazione software avanzata, a partire dalla nuova piattaforma Pleos, che connetterà sistema operativo, infotainment e servizi cloud in un ecosistema digitale unificato.

Infotainment intelligente e assistente vocale IA

Il sistema Pleos sarà una delle grandi novità a bordo dell’IONIQ 2.

Basato su Android, offrirà un’interfaccia simile a quella di uno smartphone, con funzionalità multitasking, modalità multi-finestra e comandi vocali avanzati grazie a un assistente di intelligenza artificiale integrato.

Il nuovo infotainment sarà anche predisposto per aggiornamenti OTA (over-the-air) e per l’integrazione futura di sistemi di guida autonoma, ancora in fase di sviluppo.

Una delle caratteristiche estetiche riconoscibili già sul prototipo sono i fari a LED anteriori con design “pixel”, ormai firma distintiva della gamma IONIQ. Anche gli specchietti laterali mostrano questo dettaglio luminoso.

Prezzo stimato e disponibilità

Hyundai non ha ancora comunicato il prezzo ufficiale dell’IONIQ 2, ma le previsioni parlano di un posizionamento attorno ai 30.000 euro.

Per confronto, il Kia EV3, modello simile ma leggermente più grande, parte da 35.990 euro.

La commercializzazione dovrebbe iniziare in Europa entro la prima metà del 2026, ma i preordini potrebbero aprirsi già entro la fine del 2025, subito dopo la presentazione ufficiale.

Hyundai sembra aver colto perfettamente il momento giusto per lanciare un’auto capace di unire sostenibilità, funzionalità e accessibilità. Concludiamo affermando che se il prezzo sarà davvero competitivo, l’IONIQ 2 potrebbe ridefinire le aspettative nel segmento delle auto elettriche compatte.

In copertina, Hyundai Inster