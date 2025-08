Dopo settimane di silenzio operativo forzato, SpaceX torna a premere sull’acceleratore del suo programma Starship e lo fa con una doppia accensione decisiva: Ship 37 ha completato due static fire test, segnando un passo fondamentale verso il tanto atteso decimo volo del gigantesco razzo riutilizzabile. Il lancio, secondo quanto confermato da Elon Musk stesso, è ora previsto per la metà di agosto, con aspettative sempre più alte da parte della community spaziale.

Procedono bene i preparativi per il decimo volo di Starship

Per comprendere l’importanza dei test appena completati è necessario fare un passo indietro, lo scorso 19 giugno durante la preparazione per uno static fire test presso il sito di Masseys, Ship 36 è esplosa a causa del cedimento strutturale di un serbatoio di azoto; l’evento non solo ha portato alla distruzione totale dello stadio superiore di Starship, ma ha anche causato danni significativi all’infrastruttura di test, compresi i serbatoi di propellente e le piattaforme di supporto.

SpaceX ha dovuto rivedere i propri piani in tempi record, riorganizzando i test di Ship 37 e adattando l’Orbital Launch Mount (OLM) del pad di lancio 1 (precedentemente noto come pad A) per supportare le accensioni statiche di un upper stage, operazione che solitamente veniva svolta esclusivamente a Masseys.

Dopo un primo tentativo rimandato per motivi non specificati, il 31 luglio è stato eseguito con successo il primo static fire test di Ship 37, un test mirato con un singolo motore Raptor 2 ottimizzato per il volo atmosferico. Il 2 agosto SpaceX ha portato a termine il secondo test, questa volta molto più significativo: tutti e sei i motori (tre Raptor atmosferici e tre ottimizzati per il vuoto) sono stati accesi simultaneamente, simulando in modo realistico le condizioni operative dello stadio superiore di Starship durante una missione orbitale.

Il team tecnico di SpaceX ha dovuto intervenire profondamente sul pad di lancio, adattando in poco più di un mese un vecchio stand per il trasporto di prototipi, rendendolo compatibile con i venti bracci dell’OLM normalmente utilizzati per sostenere Super Heavy; sono state inoltre realizzate nuove tubazioni per il rifornimento di Starship, posizionate sopra la struttura che ospita il Quick Disconnect del booster.

Un lavoro ingegneristico frenetico portato avanti a ritmi serrati, ma che ha permesso di riprendere i test statici direttamente al pad, aggirando così il blocco operativo dovuto ai danni di Masseys.

Con Ship 37 ormai quasi pronta, SpaceX mira a effettuare il decimo volo di Starship entro metà agosto, si tratterà di un lancio particolarmente importante, nonostante i miglioramenti introdotti con la seconda generazione di upper stage infatti, finora Starship non è mai riuscita a completare l’intero profilo di missione, fermandosi alla separazione degli stadi e a brevi tratti suborbitali.

Ship 37 sarà una delle ultime unità della seconda generazione, la Ship 38 (già in fase di test a Masseys) inaugurerà una nuova generazione di velivoli ancora più ottimizzati, con focus su riutilizzabilità ed efficienza operativa; alcuni esemplari futuri infatti integreranno un anello per l’hot staging direttamente sul booster Super Heavy, soluzione che consente di ridurre la complessità meccanica e il peso totale del sistema.

In parallelo ai test statici, non manca la pressione istituzionale, Sean Duffy, amministratore ad interim della NASA, ha recentemente dichiarato di aver ricevuto rassicurazioni da Gwynne Shotwell, presidente di SpaceX; la variante di Starship destinata a fungere da lander lunare per la missione Artemis III sarà pronta nei tempi previsti dal contratto HLS (Human Landing System).

Tuttavia la strada da percorrere è ancora lunga, SpaceX deve ancora completare una missione orbitale, dimostrare le capacità di rilascio di carichi utili, nonché il trasferimento di propellente in orbita, requisiti chiave per le future missioni lunari e marziane. Il tutto mentre la CNSA cinese continua a marciare spedita, con un possibile test orbitale previsto per il 2027 e un allunaggio con equipaggio già in agenda per il 2029.

Se i prossimi giorni confermeranno l’affidabilità di Ship 37, SpaceX potrà procedere con gli ultimi preparativi, l’installazione delle piastrelle dello scudo termico mancanti e il posizionamento delle cariche del Flight Termination System, per poi effettuare finalmente il decimo volo di prova di Starship.