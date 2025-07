Xiaomi fa un passo in avanti nel mondo degli indossabili per sportivi e presenta una novità tanto attesa da chi ama la musica anche in piscina: le Xiaomi Bone Conduction Earphones 2. Si tratta di cuffie decisamente particolari, pensate appositamente per chi pratica nuoto e sport acquatici, che risolvono uno dei problemi più sentiti: ascoltare audio di qualità senza la scomodità di avere uno smartphone a portata di mano e con la garanzia di un’impermeabilità totale.

Questa nuova generazione di auricolari è stata lanciata per ora solo in Cina, ma porta con sé innovazioni che potrebbero renderla un prodotto di grande successo anche a livello globale.

La tecnologia a conduzione ossea è la chiave delle Xiaomi Bone Conduction Earphones 2

A differenza delle cuffie tradizionali che usano driver per far vibrare l’aria e trasmettere il suono all’orecchio, le Xiaomi Bone Conduction Earphones 2 sfruttano la tecnologia a conduzione ossea. Questa tecnica trasmette il suono direttamente all’orecchio interno attraverso le ossa del cranio, lasciando libero il padiglione auricolare.

Questo approccio non solo è perfetto per chi vuole rimanere consapevole dei suoni ambientali durante lo sport all’aperto, ma è soprattutto la soluzione ideale per l’uso in acqua, dove i normali auricolari faticano a funzionare correttamente. Grazie a questa tecnologia, le cuffie possono essere rese completamente impermeabili, diventando così il compagno perfetto per il nuoto o qualsiasi altro sport acquatico.

Progettate per nuotare: modalità dedicata e memoria interna

La vera innovazione di queste cuffie risiede nelle funzionalità pensate specificamente per i nuotatori. La caratteristica principale è infatti l’integrazione di una modalità nuoto, progettata per ottimizzare l’esperienza audio e garantire una qualità del suono chiara anche sott’acqua.

Ma la novità forse più pratica è la presenza di una memoria interna. Xiaomi ha capito che portarsi dietro uno smartphone in piscina non è affatto comodo, per questo le Bone Conduction Earphones 2 permettono di caricare la propria musica direttamente sulle cuffie e ascoltarla in totale autonomia.

Le specifiche tecniche confermano la loro vocazione sportiva:

Impermeabilità: sono progettate per resistere a immersioni fino a 5 metri di profondità per un massimo di due ore.

sono progettate per resistere a immersioni fino a 5 metri di profondità per un massimo di due ore. Batteria: integrano una batteria da 165 mAh che promette fino a 12 ore di autonomia.

Prezzo e disponibilità

Le Xiaomi Bone Conduction Earphones 2 sono attualmente disponibili in Cina in due colorazioni, bianco e nero, a un prezzo di lancio di circa 97 dollari (circa 84 euro al cambio attuale).

Al momento non ci sono ancora informazioni ufficiali riguardo a un possibile lancio a livello globale, ma l’interesse per un prodotto così specifico e ben realizzato è già alto. Resta da vedere se Xiaomi deciderà di portare anche in Europa questa interessante soluzione per gli sportivi acquatici.