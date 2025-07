HONOR continua a sorprendere. Durante l’evento di lancio del nuovo smartphone HONOR X70 e del tablet HONOR Pad GT2 Pro, il marchio ha svelato un prodotto che vuole ridefinire le regole del segmento entry-level: gli Earbuds A Pro.

Cuffie true wireless che puntano a conquistare gli utenti con un mix di caratteristiche avanzate e un prezzo super-aggressivo. Scopriamoli insieme.

HONOR Earbuds A Pro puntano a riscrivere gli standard della categoria con un rapporto qualità-prezzo da sogno

Scorrendo la scheda tecnica dei nuovi Earbuds A Pro, il dato che salta subito all’occhio (oltre al prezzo) è la presenza della cancellazione attiva del rumore (ANC) fino a 49 decibel. Un valore di gran lunga superiore a quello disponibile su molti auricolari di fascia media e alta, che raramente superano i 40 dB.

Secondo HONOR, questo risultato è frutto di un algoritmo IA che non solo riduce i rumori ambientali durante l’ascolto, ma migliora in modo significativo anche la qualità delle chiamate, filtrando i suoni indesiderati.

Inoltre, HONOR non ha trascurato la parte audio: ogni auricolare integra un driver dinamico da 12,4 mm, pensato per garantire un suono potente (“surging sound”, come lo definisce l’azienda) ma al tempo stesso fedele.

A sorprendere è anche la presenza del supporto all’audio spaziale, una caratteristica che finora abbiamo visto soprattutto su prodotti di fascia alta come le AirPods o i Galaxy Buds.

Non è chiaro se questa funzione sia realizzata via hardware oppure simulata tramite elaborazione software anche se, vista la fascia di prezzo, propendiamo per la seconda opzione. In ogni caso, una funzione molto gradita visto il posizionamento degli auricolari.

Per quanto concerne il design, ogni auricolare pesa solo 5,3 grammi, mentre la custodia pesa 37,2 grammi, numeri che confermano l’attenzione comfort quotidiano.

Sul fronte batteria, anche qui HONOR sembra non voler scendere a compromessi: gli Earbuds A Pro promettono 9 ore di utilizzo continuo con una singola carica degli auricolari.

Ma il vero plus arriva con la custodia, infatti grazie al supporto di ricarica extra, si raggiunge un totale di 42 ore di riproduzione, un record per la categoria.

Inoltre, con soli 10 minuti di ricarica rapida, si ottengono fino a 3 ore di ascolto.

Presente anche la certificazione IP54 che garantisce resistenza a polvere e schizzi d’acqua, rendendoli adatti anche per allenamenti.

Gli Earbuds A Pro includono anche controlli touch completi: doppio tocco, triplo tocco e pressione prolungata per gestire musica, chiamate o attivare la modalità ANC senza dover prendere in mano il telefono.

Come se non bastasse, HONOR ha anche integrato una funzione per ritrovare facilmente gli auricolari tramite una companion app.

La connettività si basa sullo standard Bluetooth 5.3, assicurando un pairing veloce e stabile.

Rimanendo in tema di accoppiamento delle cuffie, chi utilizza smartphone HONOR beneficerà del pop-up intelligente, che mostra automaticamente la finestra di connessione sul display (come avviene per brand di fascia alta), e della sincronizzazione cloud dei dispositivi, che permette di saltare la procedura di accoppiamento quando si cambia telefono all’interno dell’ecosistema HONOR.

Sottolineiamo che, pur essendo pensati per funzionare al meglio con dispositivi HONOR, gli Earbuds A Pro sono compatibili con qualsiasi smartphone o tablet Bluetooth.

Tuttavia, alcune funzioni avanzate come il pop-up rapido e la gestione sincronizzata saranno riservate a chi utilizza dispositivi del colosso cinese il quale punta a rafforzare il proprio ecosistema rendendolo sempre più interconnesso.

Prezzo e disponibilità

Gli HONOR Earbuds A Pro sono già disponibili in Cina sul sito ufficiale Honor, a un prezzo di 149 yuan, pari a circa 20 dollari o 18 euro.

Sono offerti in tre varianti cromatiche: bianco, viola e verde.

Non ci sono ancora informazioni ufficiali sul lancio internazionale, ma considerando la crescente espansione di HONOR in Europa e in altri mercati, non è da escludere un arrivo anche fuori dalla Cina nei prossimi mesi. Vi terremo aggiornati qualora dovessero esserci novità al riguardo.