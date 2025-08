Se vi serve disperatamente un portatile ma siete praticamente a secco col budget, oggi potremmo avere l’opzione che fa per voi spendendo anche meno di 200 euro.

Solitamente non consigliamo portatili troppo economici, soprattutto se di brand poco conosciuti o con una certa reputazione; non è pero il caso di questo ASUS Chromebook CM14, un Chromebook di fascia entry-level che ci assicura una certa affidabilità visto il marchio, proponendo come potete immaginare un sistema in grado di compiere le cose più elementari che si richiedono oggi a un PC, senza strafare e ovviamente con diversi compromessi.

ASUS Chromebook CM14: un portatile per i compiti basilari tutti i giorni

Come anticipato poco sopra, non possiamo aspettarci miracoli da un notebook sotto i 200 euro, anzi con l’offerta di oggi vi anticipiamo che ASUS Chromebook CM14 costa solo 182,60 euro. Ma cosa ci portiamo a casa con questa cifra?

Il Chromebook di ASUS, ribadiamo tra i più economici dell’azienda taiwanese, è un portatile con display da 14″ con risoluzione Full-HD e refresh a 60 hertz; il pannello non poteva che essere un TN, mentre possiamo dirvi che il notebook pesa solo 1,47 Kg e che la cerniera di apre di 180°.

Il cuore di questo Chromebook è un SoC MediaTek Kompanio 520 (CPU da 8 Core e GPU Mali-G52), abbinato a 4 GB di RAM e un reparto storage con 128 GB di memoria eMMC; ASUS ci dice che l’autonomia può arrivare anche a 15 ore in particolari scenari. A bordo ovviamente troviamo Chrome OS con i classici 100 GB ottenibili su Google One, ricordando sempre che questi dispositivi nascono con l’idea del cloud (importante ribadirlo).

Passando avanti, ASUS garantisce anche una buona connettività, con WiFi 6 Dual-Band e Bluetooth, abbinati a una buona suite software e funzionalità proprietarie come ASUS WiFi Master. Non mancano poi due porte USB-C 5 Gbps e una Type-A, lettore Micro SD, jack audio e webcam 720P con otturatore per la privacy; curato anche il reparto multimediale, con altoparlanti stereo e microfono, senza dimenticare la tastiera resistente all’acqua e l’ampio trackpad.

Nel contesto delle offerte Amazon, ricordiamo ai nostri lettori di valutare sempre l’iscrizione ad Amazon Prime, la prova è gratuita per un mese e potrete toccare con mano i vantaggi offerti dalla piattaforma, soprattutto le spedizioni gratuite e veloci.

Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte relative al mondo tech, potete invece iscrivervi al nostro canale Telegram delle offerte Prezzi Tech, qui troverete le promozioni più interessanti dei migliori shop online aggiornate in tempo reale.