Xiaomi lancia tante offerte nell’ambito della sua Summer Campaign, proponendo sconti pensati per accompagnare nei momenti di svago, di relax e di movimento: la promozione riguarda in particolare i dispositivi wearable (o indossabili, se preferite), come smartwatch, smartband e cuffie true wireless. Andiamo a scoprire le occasioni più interessanti sul sito ufficiale mi.com.

La nuova promozione Xiaomi regala sconti su smartwatch, smartband e cuffie

La nuova promozione di Xiaomi parte quest’oggi, 28 luglio 2025, con proposte pensate per la tecnologia da portare sempre con sé: coinvolge tanti prodotti dei marchi Xiaomi e REDMI, su alcuni dei quali è possibile approfittare anche degli extra sconti basati sulla spesa totale:

25 euro di sconto su una spesa di almeno 199 euro

su una spesa di 30 euro di sconto su una spesa di almeno 299 euro

su una spesa di 40 euro di sconto su una spesa di almeno 399 euro

su una spesa di 50 euro di sconto su una spesa di almeno 499 euro

su una spesa di 100 euro di sconto su una spesa di almeno 599 euro

su una spesa di 200 euro di sconto su una spesa di almeno 999 euro

Per quanto riguarda gli smartwatch, tra le proposte più interessanti spiccano Xiaomi Watch S4 (anche nella variante Rainbow), Xiaomi Watch 2 Pro e REDMI Watch 5. Xiaomi Watch S4 offre uno schermo AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione di 466 x 466 pixel, GPS a doppia banda per il tracciamento dell’attività fisica e connettività NFC per i pagamenti in mobilità. Non dispone del sistema operativo Wear OS di Google, ma offre un’autonomia niente male (fino a 15 giorni). È disponibile in sconto a 139,99 euro invece di 159,99 (Black e Silver) o a 149,99 euro invece di 169,99 (Rainbow).

Se siete interessati a un modello Wear OS potete optare per Xiaomi Watch 2 Pro, orologio dotato di schermo AMOLED da 1,43 pollici di forma circolare, con risoluzione 466 x 466 e luminosità fino a 600 nit, e di SoC Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1, affiancato da 2 GB di RAM e da 32 GB di memoria interna. Propone un design con struttura in acciaio inossidabile, un cinturino in gomma, corona girevole e tasto fisico di scelta rapida. Lo smartwatch è disponibile in offerta a 189,99 euro invece di 209,99 euro nella versione Bluetooth, oppure a 199,99 euro (invece di 229,99) nella versione con eSIM. Grazie all’extra sconto citato più su risulta più conveniente optare per quest’ultima: con 25 euro di ribasso si scende infatti direttamente a 174,99 euro.

Tra le principali offerte a disposizione sul sito mi.com in questi giorni troviamo anche prodotti a marchio REDMI, come il già citato REDMI Watch 5 e le cuffie REDMI Buds 6 Pro. REDMI Watch 5 costa meno rispetto agli smartwatch più su, e offre comunque un ampio schermo AMOLED da 2,07 pollici, GNSS integrato a 5 sistemi, corona rotante in acciaio inossidabile e un’autonomia fino a 24 giorni. Viene proposto a 89,99 euro invece di 109,99.

Le REDMI Buds 6 Pro sono cuffie in-ear con audio Hi-Res certificato con LDAC, triplo driver coassiale per alte frequenze, cancellazione attiva del rumore con regolazioni multilivello e audio dimensionale integrato con tracciamento della testa. Sono disponibili in offerta a 59,99 euro invece di 74,99 nelle varie colorazioni.

Sullo shop online ufficiale del produttore cinese sono disponibili tante altre offerte, sempre concentrate sui wearable e sugli accessori. Possiamo citare ad esempio:

Per consultare tutte le offerte della Xiaomi Summer Campaign potete seguire il link qui in basso. Avete trovato qualche proposta che stuzzica il vostro interesse?