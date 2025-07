WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone e iPad di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

L’ultima scoperta riguarda WhatsApp Beta per iOS in versione 25.21.10.74, distribuito tramite il TestFlight Beta Program e introduce la possibilità di importare la foto profilo direttamente da Facebook o Instagram.

Una funzione apparentemente banale, ma che rappresenta un passo ulteriore verso l’unificazione dell’ecosistema Meta.

A partire da questa versione, in virtù di questo aggiornamento, alcuni beta tester vedono comparire una nuova voce nel menu per modificare la propria immagine profilo su WhatsApp. Finora, le opzioni disponibili erano quattro:

selezionare una foto dalla galleria del dispositivo,

scattarne una nuova con la fotocamera,

generarla tramite Meta AI,

oppure impostare un avatar.

Ora, come potete notare dalla schermata, sotto a queste possibilità, spuntano due nuove opzioni: “Importa da Facebook” e “Importa da Instagram”.

In pratica, sarà possibile uniformare il proprio aspetto sulle piattaforme Meta senza ricorrere a passaggi intermedi, modifiche manuali dell’immagine del profilo per ogni piattaforma social.

L’attivazione della funzione, tuttavia, richiede un collegamento con il Meta Accounts Center, il centro di gestione degli account che consente di integrare i vari servizi dell’azienda.

Solo dopo aver completato il link tra WhatsApp e Facebook/Instagram sarà possibile importare la foto profilo.

Come funziona il Meta Accounts Center

L’Accounts Center non è una novità assoluta: Meta lo ha lanciato per facilitare l’interazione tra i suoi principali servizi, permettendo ad esempio di condividere storie, sincronizzare nomi utente o utilizzare la stessa password.

Nel caso di WhatsApp, il collegamento serve a dare accesso all’immagine profilo presente su Facebook o Instagram, in modo da poterla impostare senza doverla prima scaricare sul telefono.

È importante sottolineare che la funzione è del tutto opzionale: nessuna foto viene importata automaticamente.

È l’utente che sceglie attivamente di collegare gli account e selezionare manualmente la foto da trasferire. La privacy dell’account WhatsApp non cambia e la foto profilo rimane visibile solo ai contatti autorizzati, come da impostazioni.

Pertanto l’integrazione appena introdotta, bastano pochi tocchi per selezionare “Importa da Facebook” o “Importa da Instagram” e l’immagine è sincronizzata tra i vari social di Meta.

Un’integrazione che non tocca la privacy degli utenti

Come spesso accade con le novità della piattaforma di messaggistica, Meta è sempre attenta al tema privacy, soprattutto su WhatsApp, che fa della crittografia end-to-end uno dei suoi principali punti di forza.

La funzione di importazione è attiva solo su scelta dell’utente: nessuna foto viene trasferita senza permesso, il collegamento agli account è limitato a questa e ad altre funzioni opzionali, come l’uso degli avatar e a nessun altra informazione, infine l’azienda sottolinea come non ci sono implicazioni sulle chat o sulla visibilità dei contenuti.

Con questa mossa, WhatsApp continua a rafforzare i legami con l’ecosistema Meta, portando avanti la strategia di integrazione tra i vari servizi del colosso in cui uniformare l’identità degli utenti tenendo bene a mente la trasparenza dei dati sincronizzati e la privacy delle persone.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Attualmente, stando a quanto affermato dal team di sviluppo, la funzione è disponibile solo per i beta tester iOS iscritti al programma TestFlight. Come da copione, nelle prossime settimane l’opzione dovrebbe arrivare a un numero crescente di beta tester, fino a essere eventualmente rilasciata a tutti gli utenti iOS sul canale stabile.

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.