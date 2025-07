WhatsApp per iOS, il client della popolare app di messaggistica per gli iPhone e iPad di Apple, continua a migliorare senza sosta con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente la più completa possibile. Il team di sviluppo, oltre alle novità che vediamo spuntare sui canali beta e stabili dell’app per iOS è costantemente al lavoro, seppur in sordina, su nuove funzioni che sbarcheranno sulla piattaforma nei prossimi mesi.

WhatsApp continua a spingere su piccole ma significative evoluzioni che rendono la piattaforma sempre più fluida e intuitiva.

L’ultima novità arriva dal WhatsApp Beta per iOS, distribuito tramite il programma TestFlight, e porta con sé una funzione semplice, ma che cambia il modo in cui si percepisce l’attività di un gruppo: sarà possibile vedere, direttamente dalla lista chat, quante persone stanno scrivendo contemporaneamente senza dover aprire la conversazione.

Un indicatore più chiaro per gruppi sempre più affollati, WhatsApp mostrerà in quanti stanno scrivendo

Fino a questo aggiornamento, nella lista delle chat mostrava solo il nome di una persona alla volta, anche se in quel momento diversi membri del gruppo stavano digitando messaggi.

Questa situazione sta per cambiare grazie alla versione 25.21.10.71 di WhatsApp Beta con cui la piattaforma cambia passo: il nome singolo lascia spazio a un’indicazione dinamica come “2 persone stanno scrivendo”, “3 persone stanno scrivendo” e così via.

Come potete notare dalla schermata (via WABetaInfo), sarà possibile capire quante persone stanno scrivendo direttamente dalla sezione delle conversazioni senza dover necessariamente entrare nella chat di gruppo.

Una piccola modifica grafica che, però, offre un quadro immediato dell’attività di un gruppo, permettendo all’utente di capire a colpo d’occhio se c’è fermento, se vale la pena entrare subito nella chat o se non è necessario interrompere quello che si sta facendo e controllare il gruppo in seguito.

Può sembrare un dettaglio, ma il nuovo indicatore tocca un punto cruciale dell’esperienza WhatsApp: la gestione dell’attenzione.

Sapere quanti stanno digitando senza aprire la chat offre un controllo maggiore sul proprio tempo.

Va detto che questa funzione riguarda solo la digitazione di testi. Se più persone stanno registrando messaggi vocali nello stesso momento, l’indicatore resterà quello classico, mostrando solo il nome del primo utente che sta inviando un audio.

Una limitazione che probabilmente verrà affrontata più avanti con un nuovo aggiornamento.

Per quanto concerne la privacy, tema caro a WhatsApp, l’indicatore resta visibile solo a chi, in base alle impostazioni dell’utente, può vedere lo “stato di attività” (cioè chi può sapere se stiamo scrivendo o registrando un messaggio).

Se si è disattivato questa opzione nelle impostazioni di WhatsApp, nessuno vedrà l’informazione di digitazione, e di conseguenza il nuovo contatore non mostrerà il nome né influirà sulle abitudini.

Il rollout è già partito e, come sempre, sarà graduale; al momento la funzione è disponibile solo per i beta tester che hanno installato la versione 25.21.10.71 via TestFlight.

Nelle prossime settimane, WhatsApp allargherà il numero di utenti coinvolti fino alla versione stabile dell’applicazione.

Come aggiornare WhatsApp per iOS

Attualmente, stando a quanto affermato dal team di sviluppo, la funzione è disponibile solo per i beta tester iOS iscritti al programma TestFlight, ma noi l’abbiamo già a bordo della versione stabile di WhatsApp (v2.25.19.83) a conferma che la novità è attualmente in via di rilascio anche sul canale stabile.

Per non rischiare di perdervi le ultime novità introdotte dal team di sviluppo, vi consigliamo comunque di mantenere aggiornata l’app di WhatsApp: per farlo, vi basterà verificare la presenza di aggiornamenti tramite l’App Store di Apple o, in alternativa, raggiungere la pagina dell’applicazione tramite questo link.

Sfortunatamente, e come anticipato, il programma beta tramite TestFlight di WhatsApp per iOS è attualmente al completo, anche se qualche giorno fa erano disponibili alcuni slot per accedervi. Pertanto, solamente i pochi fortunati che già eseguono WhatsApp Beta potranno aggiornarla ed accogliere la nuova funzionalità.