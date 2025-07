Nonostante l’attenzione di Microsoft sia ormai concentrata quasi esclusivamente sull’intelligenza artificiale e sulle funzionalità Copilot+ integrate in Windows 11, il colosso di Redmond non ha dimenticato di curare anche quegli aspetti del sistema operativo che gli utenti più esperti (e non solo) utilizzano quotidianamente. Proprio in queste ore infatti, le build Insider distribuite nei canali Dev e Beta hanno introdotto una serie di modifiche minori ma molto significative, prima tra tutte una rivisitazione del Task Manager (Gestione attività per noi) volta a rendere più sensati e coerenti i dati relativi all’utilizzo della CPU.

Cosa cambia con il nuovo Task Manager di Windows 11

Fino ad oggi, come molti utenti avranno notato, il Task Manager di Windows 11 mostrava dati spesso contradditori tra le varie schede Processi, Prestazioni e Utenti, giusto per citarne alcune; il motivo è presto detto, le metriche utilizzate per calcolare l’utilizzo della CPU erano diverse tra le varie sezioni, portando a situazioni paradossali in cui un processo risultava usare il 100% della CPU pur utilizzando in realtà un solo core.

A partire dalle build Insider appena rilasciate Microsoft ha finalmente uniformato il tutto, l’utilizzo della CPU nella scheda Processi viene ora calcolato nello stesso modo delle altre schede, tenendo conto del numero totale di core disponibili sul dispositivo; il risultato è una visualizzazione più realistica e aderente agli standard del settore, in linea anche con quanto mostrano strumenti di monitoraggio di terze parti.

Per chi preferisse ancora visualizzare i vecchi valori, magari per esigenze di debugging o analisi particolari, Microsoft ha comunque previsto un’alternativa: è possibile aggiungere manualmente una colonna CPU utility nella scheda Dettagli, che mostra i dati secondo il vecchio metodo; una scelta che conferma l’intenzione di non forzare il cambiamento, ma accompagnare gradualmente gli utenti verso la nuova metrica.

Novità anche per barra delle applicazioni, Copilot+ e l’odiata SCOOBE

Le modifiche introdotte da Microsoft in Windows 11 con le ultime build Insider non si fermano al Task Manager. Tra le altre novità presenti segnaliamo anche un piccolo ma utile miglioramento per chi utilizza più monitor: d’ora in poi sarà possibile interagire con la barra delle applicazioni anche sui display secondari, accedendo al calendario e al centro notifiche senza dover tornare al monitor principale. Una di quelle modifiche che passano inosservate ai più, ma che migliorano concretamente l’esperienza quotidiana.

Sul fonte dell’intelligenza artificiale, Microsoft prosegue nel potenziamento delle funzionalità Copilot+, in particolare su dispositivi dotati di unità di elaborazione neurale (NPU); tra le novità più interessanti c’è la cosiddetta ricerca basata su agente, una funzionalità che permette di eseguire query in linguaggio naturale direttamente nelle impostazioni di sistema. Frasi come “il puntatore del mouse è troppo piccolo” o “come controllare il PC con la voce” ora restituiscono risposte utili e contestuali, senza la necessità di navigare manualmente tra decine di sottomenù.

Infine, torna alla ribalta anche una delle fastidiose funzionalità meno amate dagli utenti, la famigerata SCOOBE (Second Chance Out of Box Experience), una schermata che appare saltuariamente anche su PC in uso da mesi, spingendo l’utente a impostare Microsoft Edge come browser predefinito, ad abilitare Windows Backup e a trasferire cronologia e preferiti da altri browser. Microsoft ha rinnovato la schermata in questione che, fortunatamente, può essere disattivata, basta accedere a Impostazioni -> Sistema -> Notifiche -> Impostazioni aggiuntive e deselezionare le tre caselle relative a SCOOBE.

Le funzionalità appena descritte sono attualmente in fase di test nei canali Dev e Beta del programma Windows Insider, agli utenti comuni non resta che attendere pazientemente che Microsoft decida di rilasciarle in forma stabile per tutti.