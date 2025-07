Insta360 è un nome che da anni evoca immediate associazioni con action cam di nuova generazione, riprese immersive a 360° e tecnologie ottiche all’avanguardia, ma a quanto pare l’azienda è pronta a fare il grande salto in un settore ben più complesso e competitivo, quello dei droni ultraleggeri.

Trapelano immagini e un video del primo drone Antigravity di Insta360

Il dispositivo, che non sarà commercializzato sotto il brand Insta360, bensì con il nuovo marchio Antigravity, rappresenta un cambio di rotta piuttosto interessante, soprattutto in termini di posizionamento; l’intenzione dell’azienda sembra essere quella di differenziare l’offerta, senza rinunciare al know how maturato nel campo delle riprese ad alta risoluzione e dei formati immersivi. Un dettaglio quest’ultimo, che trova conferme nella dotazione hardware già trapelata, una videocamera a 360° capace di riprese in 8K.

Se da un lato l’azienda si è limitata ad annunciare lo sviluppo del drone senza entrare nel merito di specifiche tecniche o tempistiche esatte, dall’altro ci ha pensato il leaker Igor Bogdanov ad alimentare la curiosità con un video trapelato che mostra il dispositivo; pur trattandosi di un prototipo, con ogni probabilità lontano dal design finale, le immagini offrono spunti molto interessanti per immaginare le reali potenzialità del progetto.

Innanzitutto il drone non sembra essere dotato di un gimbal meccanico, un’assenza che lo differenzia dal DJI Mini 4 Pro, una scelta audace che lascia intendere la volontà di puntare tutto sulla stabilizzazione elettronica a livello software, campo in cui Insta360 ha già dimostrato di avere pochi rivali.

Sebbene il design generale ricordi molto da vicino i droni ultraleggeri di casa DJI, con eliche esposte e batteria estraibile collocata sul retro, ci sono anche alcuni elementi distintivi a patire dalla disposizione dei sensori frontali, due occhi orientati in verticale (anziché in orizzontale), ruotati di 90 gradi rispetto a quanto visto sui modelli DJI. Non è chiaro se questa configurazione influenzerà in qualche modo le capacità di rilevamento degli ostacoli o la navigazione autonoma, ma di certo rappresenta un elemento progettuale inedito.

È lecito ipotizzare, considerando il target e il form factor, che il drone Antigravity rientrerà nella categoria sotto i 250 grammi, ovvero quella che consente il volo ricreativo senza particolari vincoli normativi nella maggior parte dei Paesi; tuttavia, per quanto questa informazione fosse già trapelata, fino alla presentazione ufficiale è impossibile confermare con certezza questo dettaglio.

In questo momento né Insta360 né Antigravity hanno fornito informazioni concrete su prezzo, data di lancio o caratteristiche tecniche complete del dispositivo, tuttavia è evidente che il progetto punti a contrastare l’egemonia di DJI nella fascia dei droni compatti e consumer. Non ci resta che attendere il lancio ufficiale del prossimo mese per saperne di più, ma quanto visto finora lascia intendere che la concorrenza nel settore si sta facendo sempre più concreta.